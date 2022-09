Nomi che iniziano per L e loro significato

Tanti e vari i nomi che cominciano con la lettera L diffusi in Italia.

Tra tutti il più popolare negli ultimi anni risulta senza dubbio essere Leonardo, che è al primo posto nella classifica dei dieci nomi più comuni nel nostro Paese stilata dall’Istat; nel 2020 sono stati ben 8604 i neonati nati su tutto il territorio nazionale, a conferma di quanto il nome piaccia a mamme e papà.

C’è un altro nome con la L, però, presente in classifica: parliamo di Lorenzo, che nel 2020 è stato attribuito a 4841 neonati. Diversi, però, sono i nomi ormai da anni consolidati come appartenenti alla tradizione italiana, come Laura, Luana, Linda, Ludovico, cui si accompagnano nomi di origine straniera diventati piuttosto popolari, come Liam, o nomi italiani ma dal successo decisamente nuovo, come Leone, la cui popolarità si deve senza dubbio anche al fatto che l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il marito Fedez abbiano chiamato così il loro primogenito.

Ecco alcune idee se state pensando a un nome che comincia con la L per il vostro bambino o bambina.

1. Bambino (1-6 anni) Lapo, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Lapo, molto diffuso soprattutto in epoca medievale e rinascimentale.

2. Bambino (1-6 anni) Lara, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Lara e quanto è diffuso nel nostro Paese.

3. Bambino (1-6 anni) Larissa, significato e origine del nome Scopriamo origine, significato e quanto è diffuso in Italia il nome Larissa.

4. Bambino (1-6 anni) Laura, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Laura, il cui onomastico si celebra il 19 ottobre.

5. Bambino (1-6 anni) Lavinia, significato e origine del nome Scopriamo origini e significato del nome Lavinia, nome misterioso e affascinante che piace ai genitori italiani.

6. Bambino (1-6 anni) Lea, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Lea, il cui onomastico si celebra il 22 marzo.

7. Bambino (1-6 anni) Leandro, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Leandro, il cui onomastico si celebra il 27 febbraio.

8. Bambino (1-6 anni) Leda, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Leda, e quanto è diffuso nel nostro Paese.

9. Bambino (1-6 anni) Leila, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Leila, e quanto è diffuso nel nostro Paese.

10. Bambino (1-6 anni) Leone, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Leone, il cui onomastico si celebra, per la Chiesa cattolica, il 10 novembre.

11. Bambino (1-6 anni) Leonardo, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Leonardo, il cui onomastico si celebra il 6 novembre, da anni il nome più diffuso in Italia.

12. Bambino (1-6 anni) Leonida, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nom e Leonida, il cui onomastico si celebra il 22 aprile.

13. Bambino (1-6 anni) Leopoldo, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Leopoldo, il cui onomastico, tra gli altri, si celebra il 30 luglio.

14. Bambino (1-6 anni) Letizia, significato e origine del nome Scopriamo origini e significato del nome Letizia, il cui onomastico si celebra il 9 luglio.

15. Bambino (1-6 anni) Liam, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato di uno dei nomi stranieri più diffusi in Italia, Liam, che è il diminutivo di William.

16. Bambino (1-6 anni) Licia, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Licia, e quanto è importante la sua diffusione nel nostro Paese.

17. Bambino (1-6 anni) Lidia, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Lidia, il cui onomastico si celebra il 3 agosto.

18. Bambino (1-6 anni) Liliana significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Liliana, che deriva dal fiore simbolo di purezza per antonomasia.

19. Bambino (1-6 anni) Linda, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Linda, e quanto è diffuso nel nostro Paese.

20. Bambino (1-6 anni) Lino, significato e origine del nome Scopriamo insieme origine e significato del nome Lino, il cui onomastico si festeggia il 23 settembre.

21. Bambino (1-6 anni) Lorenzo, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Lorenzo, il cui onomastico si celebra il 10 agosto, sera delle stelle cadenti.

22. Bambino (1-6 anni) Luana, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Luana, amato per le sue radici esotiche.

23. Bambino (1-6 anni) Luca, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Luca, tra i più comuni in Italia, il cui onomastico si festeggia il 18 ottobre.

24. Bambino (1-6 anni) Lucia, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Lucia, il cui onomastico si celebra tradizionalmente il 13 dicembre.

25. Bambino (1-6 anni) Lucilla, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Lucilla, il cui onomastico si festeggia il 31 ottobre.

26. Bambino (1-6 anni) Ludovico, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Ludovico, il cui onomastico si celebra, tra gli altri, il 25 agosto.

27. Bambino (1-6 anni) Luigi, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Luigi, il cui onomastico, tra gli altri, si può celebrare il 21 giugno.

28. Bambino (1-6 anni) Luisa, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Luisa, il cui onomastico si festeggia il 15 marzo.