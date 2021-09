Liam è sicuramente tra i nomi stranieri che i genitori italiani scelgono di più per i loro figli; parliamo di una variante del nome William, che è traducibile in italiano come Guglielmo.

È un nome di origine irlandese, mentre il nome completo William, da cui deriva, ha origini germaniche, essendo costituito da wil, “volontà” ed helm, ovvero “elmetto, protezione”.

Il significato di William, così come pure di Liam, è quindi “volontà di protezione”, oppure “elmo della volontà”. Ovviamente William è ancora oggi uno dei nomi più popolari in Inghilterra – basti pensare al figlio di Carlo e Diana erede al trono -, tanto che fino al XV è stato persino il nome più usato in assoluto, superato poi solo da John. La variante Liam è invece particolarmente apprezzata in Irlanda, ma in tempi recenti ha trovato ampia diffusione anche altrove, dagli Stati Uniti alla Svezia, passando appunto per l’Italia.

Nel nostro Paese, infatti, soprattutto negli ultimi anni c’è stata una vera e propria impennata: se ne 1999 sono stati chiamati Liam appena 9 neonati, il boom si è avuto dal 2011 in poi (105 Liam quell’anno), tanto che nel 2019, secondo l’Istat, questo nome è stato scelto per ben 924 bambini, rappresentando quindi lo 0,43% sul totale dei nuovi nati.