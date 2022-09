Nomi che iniziano per G e loro significato

Scopriamo alcuni dei nomi che iniziano per G e il loro significato.

Tanti i nomi che iniziano per G, sia italiani che stranieri, da cui attingere se state cercando quello giusto per il vostro bambino.

Dalla tradizione italiana possiamo prendere Gabriele, Giovanni e Giuseppe, solo per fare alcuni esempi, tutti nomi di matrice biblica che continuano a essere molto popolari; il primo, in particolare, si trova al settimo posto nella classifica dei nomi più usati nel 2020 in Italia stilata dall’Istat, con 4237 occorrenze.

Fra i nomi femminili fa invece persino meglio Ginevra, che nel 2020 si è piazzata al quarto posto in questo speciale elenco, con 3657 occorrenze.

Gaia, Giada e Greta sono altri nomi italiani da sempre molto amati da mamme e papà della penisola, ma negli ultimi anni sta prendendo piede anche l’americano Grace: 261, nel 2020, le neonate chiamate in questo modo, un balzo enorme se si pensa che appena ventuno anni prima, nel 1999, le bambine chiamate in questo modo su tutto il territorio nazionale sono state appena 24.

Ecco quindi alcuni suggerimenti se state cercando il nome giusto per il vostro bebè che comincia con la G.

