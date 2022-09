Nomi che iniziano per J e loro significato

La gran parte dei nomi usati in Italia che iniziano con la lettera J hanno ovviamente origine straniera, inglese soprattutto, ma anche araba e francese.

Fra loro alcuni nomi sono decisamente più rari e meno usati, ma ce ne sono alcuni che ormai sono entrati a pieno titolo nella tradizione italiana e riscuotono un discreto successo dagli anni ’80, come Jessica, Jennifer – e le sue varianti, Jenny o Jennis – e, seppur in misura minore, Jasmine; questo per quanto riguarda i nomi femminili, mentre per i nomi maschili nel nostro Paese gode di una notevole popolarità un nome come Jonathan, anche se negli ultimi anni sembra essere un po’ in calo tra le preferenze dei genitori.

Un nome che invece sta guadagnando posizioni negli ultimi anni è Joshua: il culmine nel 2014, quando a sceglierlo sono stati 108 genitori italiani.

Scopriamo alcuni dei nomi che cominciano per J e capiamone il significato.

