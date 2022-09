Nomi che iniziano per I e loro significato

Non sono moltissimi i nomi che cominciano con la lettera I, e nella maggior parte dei casi appartengono alla tradizione italiana.

Parliamo di nomi come Iolanda, Ignazio, Irene, che oggi non sono più così popolari (con la sola eccezione dell’ultimo, forse); accanto a questi nomi si aggiungono nomi stranieri come Ivan, e nomi presi dai classici letterari come Isotta, protagonista del mito di Tristano e Isotta, e Iago, l’antagonista dell’Otello di Shakespeare.

In generale, può capitare che alcuni nomi siano scritti con la Y piuttosto che con la I – è il caso di Ylenia – e quindi il numero di nomi che iniziano per I si riduce ulteriormente.

Ecco qui una breve lista dei nomi che cominciano per questa lettera da cui potete trarre ispirazione se state cercando il nome giusto per il vostro bebè.

1. Bambino (1-6 anni) Iago, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Iago, reso celebre dall'Otello di Shakespeare.

2. Bambino (1-6 anni) Ida, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Ida, il cui onomastico si celebra il 13 aprile.

3. Bambino (1-6 anni) Ignazio, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Ignazio, il cui onomastico si celebra il 31 luglio.

4. Bambino (1-6 anni) Iolanda, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Iolanda, il cui onomastico si celebra il 28 dicembre.

5. Bambino (1-6 anni) Irene, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Irene, molto diffuso in Italia, il cui onomastico si celebra il 20 ottobre.

6. Bambino (1-6 anni) Iris, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Iris che, a dispetto di quanto moltipesano, non deriva dal fiore.

7. Bambino (1-6 anni) Isotta, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Isotta, reso celebre dal mito inglese di Tristano e Isotta.