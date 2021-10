Irene è un nome molto comune in Italia, che deriva dal sostantivo greco εἰρήνη [eiˈrɛːnɛː], il quale significa “pace”, oppure “tempo di pace; condivide l’etimologia con il nome Ireneo e, per significato, è affine a molti altri nomi quali Pace, Concordia, Mira, Frida, Barış, Shanti e Salomè.

In effetti, nella mitologia greca Eirene è appunto il nome della dea della pace, una delle Ore, insieme alle sorelle Diche ed Eunomia; più avanti il nome venne adottato dai primi cristiani per riferirsi alla “pace tra i fratelli in Cristo” e alla “pace celeste”, ed è stato portato da molte sante, che hanno contribuito a diffonderlo.

Irene era però un nome comune anche nell’impero bizantino e, in generale, è sempre stato molto popolare nell’Oriente cristiano; alcune sue forme, infatti, hanno derivazione dall’Europa orientale: Ena, ad esempio, oltre a essere una forma anglicizzata del nome Eithne, è anche il diminutivo del croato Irena, mentre Ira, che al maschile ha un’etimologia differente, al femminile è il diminutivo del russo Irina.

Se nei Paesi anglosassoni il nome non divenne comune fino al XIX secolo, in Italia invece è piuttosto diffuso da sempre, e ha subito un piccolo calo solo negli ultimi anni. Nel 2019 è stato scelto per 865 bambine, rappresentano lo 0,42% del totale. Proprio perché portato da diverse sante, l’onomastico può essere celebrato in vari giorni dell’anno, ma noi abbiamo scelto il 20 ottobre, in onore di sant’Irene del Portogallo, suora e martire.