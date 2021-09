State cercando il nome perfetto per il vostro bebè? Questa lista potrebbe aiutarvi nella scelta.

Quando una coppia scopre di aspettare un bebè inizia, quasi subito, la ricerca del nome: è così che i genitori avanzano le loro proposte alla ricerca di quello che possa mettere d’accordo entrambi.

Scegliere il nome per un figlio, lo sappiamo, è tutt’altro che facile, perché gli stiamo attribuendo qualcosa che dovrà portare con sé per tutta la vita; c’è chi segue le tradizioni familiari e quindi sceglie di chiamare il proprio bambino come qualche nonno, chi è affascinato dai nomi stranieri e chi, invece, si lascia ispirare persino da film o canzoni.

In Italia, anche nel 2020, come negli anni precedenti, a “trionfare” nella lista dei nomi più diffusi su tutto il territorio sono stati Leonardo e Sofia, che mantengono il primato ormai da diversi anni.

Molto apprezzati, però, rimangono anche i nomi Francesco, Alessandro, Lorenzo, Mattia per i maschietti, mentre per le femminucce vengono scelti anche Aurora, Giulia, Alice e Ginevra. Non tutti, però, amano i nomi così comuni, e sono alla ricerca di qualcosa di davvero originale per lasciarsi guidare.

Esistono moltissimi libri dei nomi che possono fornire suggerimenti, ma, come detto, spesso l’ispirazione arriva dai mondi più disparati, come quello del cinema o della letteratura. La cosa importante, ovviamente, è che il nome scelto non sia fonte di conflitto ma sia condiviso e metta d’accordo entrambi.

Se state per avere un bambino, o anche solo se cercate idee per un futuro figlio, questa lista contiene i nomi i cui onomastici si festeggiano nel nostro Paese, e i nomi stranieri più diffusi e comuni in Italia.

