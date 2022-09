Nomi che iniziano per Z e loro significato

Piuttosto rari i nomi che cominciano con la lettera Z, e quelli presenti nella nostra lista sono soprattutto femminili, con la sola eccezione di Zeno che, reso molto popolare dal celebre romanzo di Italo Svevo, dimostra di essere in risalita negli ultimi anni fra le preferenze dei genitori italiani.

Fra i restanti nomi spicca sicuramente per popolarità Zoe, anche per via della notorietà di attrici come Zoe Kravitz, amato all’estero ma anche nel nostro Paese. Zara, Zuleika e Zelda sono sicuramente nomi più rari, ma possono rappresentare ottimi spunti per i genitori alla ricerca di nomi dal particolare fascino esotico e decisamente non comuni.

