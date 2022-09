Nomi che iniziano per O e loro significato

Scopriamo alcuni dei nomi che iniziano per O e il loro significato.

Non sono tantissimi i nomi che iniziano con la lettera O che vengono usati nel nostro Paese, e in generale si può dire che non ce ne sia che possa essere considerato davvero popolare.

Fra i nomi della tradizione figura sicuramente Oreste, oggi però divenuto abbastanza raro, così come Orsola per le bambine; godono certamente di maggior successo nomi stranieri come Oscar e Omar, il primo appartenente alla mitologia irlandese – dove è il figlio di Oisín e Niamh e il nipote di Fionn mac Cumhail – , il secondo derivante dall’arabo.

Una discreta diffusione, per quanto riguarda i nomi femminili, la ha anche Olivia, mentre meno popolare è il corrispettivo maschile Oliver.

Ecco una piccola lista che potrebbe ispirarvi se state cercando un nome con la O da dare al vostro bebè.

