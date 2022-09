Nomi che iniziano per P e loro significato

Fra i nomi italiani che cominciano con la lettera P non possiamo non menzionare Pietro e Paolo che, oltre a essere ancora molto comuni, rappresentano due dei più importanti santi del mondo cristiano.

Fra i due il più popolare negli ultimi anni è però senz’altro Pietro: nel 2020, secondo i dati Istat, è stato scelto per 228 neonati, mentre Paolo si è fermato a 673.

Fra gli altri nomi di natura religiosa che sono molto apprezzati in Italia, specie nel sud del Paese, citiamo anche Pio. Fra le femmine, invece, abbiamo Paola, Pamela, ma anche nomi meno comuni come Perla e Penelope.

Nomi un tempo molto più diffusi, e oggi caduti leggermente in disuso, sono invece Pasquale o Patrizio. Ecco un breve elenco dei nomi che cominciano per P per cercare ispirazione per un futuro bebè.

1. Bambino (1-6 anni) Pacifico, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Pacifico, che festeggia l'onomastico il 24 settembre.

2. Bambino (1-6 anni) Pamela, significato e origine del nome Scopriamo origini e significato del nome Pamela, che affonda le sue radici nel mondo letterario.

3. Bambino (1-6 anni) Paola, significato e origine del nome Scopriamo significato e origine del nome Paola, il cui onomastico si celebra il 26 gennaio.

4. Bambino (1-6 anni) Paolo, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Paolo, il cui onomastico si celebra il 29 giugno.

5. Bambino (1-6 anni) Pasquale, significato e origine del nome Scopriamo origini e significato del nome Pasquale, il cui onomastico, fra gli altri, si celebra il 17 maggio.

6. Bambino (1-6 anni) Patrizio, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Patrizio, il cui onomastico si celebra il 17 marzo.

7. Bambino (1-6 anni) Penelope, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Penelope, e quanto è diffuso in Italia.

8. Bambino (1-6 anni) Perla, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Perla, e quanto è diffuso e popolare in Italia.

9. Bambino (1-6 anni) Pietro, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Pietro, il cui onomastico si celebra il 29 giugno.

10. Bambino (1-6 anni) Pio, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Pio, il cui onomastico si celebra, tra gli altri, il 21 agosto.

11. Bambino (1-6 anni) Placido, significato e origine del nome Scopriamo origine e significato del nome Placido, il cui onomastico si festeggia il 5 ottobre.