Nomi che iniziano per F e loro significato

Scopriamo alcuni dei nomi che iniziano per F e il loro significato.

Nella tradizione italiana ci sono molti nomi che cominciano con la lettera F.

Su tutti, impossibile non menzionare quello portato anche dal patrono del nostro Paese, Francesco, che non a caso resta anche il secondo più usato dai genitori italiani – stando almeno alle stime più recenti dell’Istat, risalenti al 2020 – con 5422 occorrenze, scalzato al primo posto solo da Leonardo.

Fra gli altri nomi che da sempre compaiono nell’elenco dei più popolari usati da mamme e papà del nostro Paese dobbiamo ricordare anche Federico e Federica, Fabio, Flavio, così come Francesca.

Meno di successo i nomi stranieri che cominciano per F: su tutti, abbiamo voluto menzionare Fiona, che comunque rimane non popolarissimo, e Frida, il cui successo attuale dipende anche dal rinnovato interesse per la figura della pittrice messicana Frida Kahlo.

Ecco una lista di nomi che cominciano per F che potrebbero darvi suggerimenti utili se siete in cerca di un nome per il vostro bebè.

