Nome un tempo piuttosto popolare e oggi caduto un po’ in disuso, Fausto riprende il cognomen e anche praenomen romano Faustus, piuttosto comune e tipico della gens Cornelia, basato sul termine latino faustus, che significa “favorevole”, “benevolo”, “felice”, “fortunato”. Fausto, nella lingua italiana, è infatti anche un aggettivo sinonimo dei termini qui indicati.

Come detto, nonostante il calo di popolarità, è diffuso ampiamente in tutta Italia, in particolare in Lombardia, più nella forma maschile che in quella femminile, anche per via del culto di vari santi tra i quali san Fausto di Milano e santa Fausta di Narni.

La diffusione del nome si deve, almeno in parte, alla matrice storica e letteraria del nome, portato da molti personaggi dell’antica Roma e in tempi più recenti appartenuto, come cognome, a Johann Georg Faust, leggendario mago tedesco vissuto in epoca rinascimentale, a cui si sono ispirati molti letterati nelle epoche successive, fra cui Goethe per scrivere il suo Faust.

In questo caso Faust trae origine dal tedesco e significa “pugno”. Alcuni famosi Fausto italiani sono ovviamente il ciclista Fausto Coppi e il cantante Fausto Leali.

Ci sono diverse date in cui si festeggia l’onomastico di Fausto, proprio in virtù del culto dei diversi santi cui accennavamo poc’anzi; oltre al 19 novembre, in cui si celebra san Fausto, diacono e martire ad Alessandria d’Egitto, ci sono infatti il 7 agosto, san Fausto, martire a Milano;

8 settembre, san Fausto, martire con i santi Divo e Ammonio ad Alessandria d’Egitto sotto Diocleziano; 28 settembre, san Fausto, vescovo di Riez; 3 ottobre, san Fausto, martire con Dionigi, Caio, Pietro, Paolo e altri compagni ad Alessandria d’Egitto sotto Diocleziano; 13 ottobre, san Fausto, martire con Gennaro e Marziale a Cordova.

Nel 2019 sono stati solo 14 i bambini chiamati in questo modo, praticamente la metà rispetto all’anno precedente (26) e un quarto di quelli chiamati così nel 1999 (54).