Nomi che iniziano per R e loro significato

Scopriamo alcuni dei nomi che cominciano per R e il loro significato.

Nella lingua italiana ci sono diversi nomi che iniziano con la lettera R, e alcuni hanno mantenuto intatta la propria popolarità nel corso degli anni.

Pensiamo al femminile Rosa, e alle sue variazioni Rossella o Rossana, a Ramona oppure ai maschili Roberto e Raffaele, tanto per fare alcuni esempi; accanto a questo tipo di nomi ce n’è un altro, Rocco, che negli ultimi anni ha ritrovato una discreta diffusione, ma anche un nome straniero come Ryan che in tempi recenti sembra essere particolarmente apprezzato dai genitori della penisola.

Quest’ultimo nome, in particolare, ha fatto un vero e proprio balzo in avanti nel giro di vent’anni, passando dalle 13 occorrenze del 1999 alle 290 del 2020, ultimo anno preso in considerazione dalle rilevazioni dell’Istat.

Scoprite di seguito alcuni dei nomi che iniziano per R sfogliando il nostro elenco, che potrebbe fornirvi la giusta ispirazione se state cercando il nome giusto per il vostro bebè.

