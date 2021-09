Non è difficile intuire il significato del nome Regina, il cui onomastico si festeggia il 7 settembre, che riprende il termine tardo latino regina, appunto, femminile di rex, regis; parliamo di un significato analogo a quello dei nomi Malika, Rhiannon e Basilissa.

La diffusione del nome si ha soprattutto fra i primi cristiani, in riflesso al culto di “Maria Regina del Cielo”, uno degli appellativi con cui è chiamata la Madonna; con il successivo intensificarsi dei contatti tra l’Impero Romano e i popoli germanici, e di conseguenza l’influenza dell’onomastica germanica su quella romanza, il nome si è mischiato con un altro decisamente simile, Ragina, che deriva dalla radice germanica ragin,”consiglio”, “assemblea (degli dèi)”, da cui derivano numerosi altri nomi quali Rinaldo, Reinilde, Raniero e Rembrandt.

Esistono documentazioni del nome in Francia e in Inghilterra durante il Medioevo, ma con il tempo sembrò sparire dall’isola britannica per affermarsi sul continente, e in effetti nei Paesi anglofoni il nome è tornato in voga nel XIX secolo.

Una cosa piuttosto curiosa è il fatto che alcune delle varianti del nome in altre lingue siano omografe con altri nomi: parliamo, ad esempio, dello spagnolo Reina, che coincide con il nome yiddish רֵײנָא (Reina), basato su רֵײן (rein), “pulita”, “pura”, usato a volte anche come forma di Caterina; mentre il bulgaro Райна (Rayna, Raina), oltre a poter essere la forma femminile di Rayno è omografa con רֵײנָא (Rayna), un’altra trascrizione del nome yiddish appena citato.

Un significato moderno del nome può essere associato a una matrice affettiva, per augurare alla neonata di essere “bella, ricca e fortunata come una regina”. Nel nostro Paese sono circa 27 mila le persone che portano questo nome, concentrate in particolare nel Nord Italia ma presenti su tutto il territorio. Dopo essere stato poco usato negli anni, dal 2015 circa è tornato più di moda, e nel 2019 sono state 37 le bambine chiamate così (lo 0,2%).