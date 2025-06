Pubblicato il 12 giugno 2025

Quando si parla di sonno e neonati, il tema del ciuccio genera sempre molti dubbi tra i genitori. È utile o può essere dannoso? Esistono rischi? E, soprattutto, cosa dice la scienza sull’uso del ciuccio durante la notte nei primi mesi di vita?

Ciuccio e nanna: una scelta sicura secondo la scienza

L’uso del ciuccio durante il sonno è attualmente considerato non solo sicuro, ma anche raccomandato. A confermarlo sono le raccomandazioni della American Academy of Pediatrics e numerosi studi recenti, come riportato anche da Amico Pediatra.

Tra i benefici principali dell’uso del ciuccio durante la nanna c’è la riduzione del rischio di SIDS, la Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante. Anche se il meccanismo preciso non è ancora completamente compreso, gli scienziati hanno individuato alcuni effetti protettivi legati, per esempio, a una maggiore produzione di saliva e alla sua azione antibatterica, come descritto in questo studio su ScienceDirect.

Oltre a un possibile ruolo protettivo contro le infezioni, l’uso del ciuccio:

Aiuta a calmare il neonato , favorendo un sonno più profondo e sereno.

, favorendo un sonno più profondo e sereno. Può migliorare la deglutizione , favorendo un ritmo respiratorio più regolare.

, favorendo un ritmo respiratorio più regolare. È preferibile al dito in bocca, più difficile da gestire nel tempo e potenzialmente dannoso per lo sviluppo orale.

Quando e come usare il ciuccio di notte

Secondo i pediatri, il ciuccio può essere offerto per favorire l’addormentamento, ma non deve sostituire una poppata. È consigliato usarlo in sicurezza:

Mai legarlo al collo del bambino con nastri o lacci.

con nastri o lacci. Non cospargerlo di miele o zucchero : aumenta il rischio di carie.

: aumenta il rischio di carie. Se il bambino lo perde durante la notte, non è necessario reinserirlo, a meno che non lo richieda.

E se il piccolo lo cerca da solo? Qui la scelta del giusto modello fa la differenza.

Come scegliere il ciuccio ideale per la notte?

Pensato appositamente per i neonati dai 0 ai 2 mesi, MAM Original Start Night è la versione notturna del popolare ciuccio MAM, studiata per offrire comfort, sicurezza e praticità anche nel buio della cameretta.

Ecco perché è una scelta vincente:

Extra-piccolo e leggero : perfetto per i primissimi giorni, si adatta con delicatezza anche ai volti più minuti.

: perfetto per i primissimi giorni, si adatta con delicatezza anche ai volti più minuti. Tettarella piatta e simmetrica : ortodontica e sviluppata con dentisti per supportare una crescita sana del palato e della mascella.

: ortodontica e sviluppata con dentisti per supportare una crescita sana del palato e della mascella. Bottone luminoso : si ricarica naturalmente alla luce e si illumina al buio, così genitori e bambini possono trovarlo facilmente nel lettino.

: si ricarica naturalmente alla luce e si illumina al buio, così genitori e bambini possono trovarlo facilmente nel lettino. ️ Mascherina delicata sulla pelle : con ampi fori di ventilazione e micro-rilievi interni per prevenire irritazioni e segni.

: con ampi fori di ventilazione e micro-rilievi interni per prevenire irritazioni e segni. Igiene smart : venduto con una pratica scatola per sterilizzarlo rapidamente nel microonde.

: venduto con una pratica scatola per sterilizzarlo rapidamente nel microonde. Come tutti i prodotti MAM, anche questo succhietto è privo di BPA e BPS, ed è stato sviluppato in collaborazione con esperti medici per garantire i più alti standard di sicurezza. Non a caso, il brand è stato insignito del Premio UE per la Sicurezza dei Prodotti 2019.

Come funziona il bottone “glow in the dark” e perché è sicuro?

Uno degli aspetti più innovativi del MAM Original Start Night è il suo bottone “glow in the dark”, pensato per semplificare la vita dei genitori, soprattutto durante i risvegli notturni. Il bottone è realizzato con una speciale struttura cristallina che assorbe la luce naturale durante il giorno e la rilascia al buio, rendendo il succhietto facile da individuare anche nella penombra del lettino. Non necessita di batterie né può essere ricaricato tramite luce LED: si tratta di un sistema completamente naturale e sicuro.

Ciuccio sì o no?

Offrire il ciuccio durante la nanna è una scelta sicura e supportata da evidenze scientifiche, specialmente nei primi mesi di vita. Non solo contribuisce a ridurre il rischio di SIDS, ma favorisce un sonno più sereno per il bambino e per i genitori.

Scegliere il modello giusto è fondamentale: il MAM Original Start Night risponde alle esigenze specifiche dei neonati appena nati, combinando ergonomia, sicurezza e praticità, anche durante la notte.

Perché quando il tuo bambino dorme bene, tutta la famiglia riposa meglio.