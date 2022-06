Rossella, significato e origine del nome

Rossella è una forma vezzeggiativa del nome medievale Rossa che, secondo un’usanza molto diffusa nell’onomastica antica, dovrebbe alludere al color rosso dei capelli, così come i nomi Bruna, Fosca, Fulvia, e via dicendo. In alternativa, però, potrebbe anche essere una variante di Rosella, diminutivo di Rosa.

In epoca molto più recente, il nome Rossella si è diffuso notevolmente in Italia grazie al personaggio di Rossella O’Hara, la protagonista del celeberrimo film Via col vento; nella versione originale, il nome della donna è Scarlett, che venne tradotto letteralmente in Rossella nel doppiaggio italiano, proprio perché scarlett, in inglese, significa per l’appunto “scarlatta”.

Negli ultimi anni il nome è leggermente calato nelle scelte dei genitori italiani; fino al 2019 si è sempre mantenuto abbondantemente sopra le centinaia, mentre nel 2020 è sceso a 75 neonate chiamate in questo modo.

Tra le Rossella famose annoveriamo la ballerina e conduttrice Rossella Brescia e l’attrice Rossella Izzo.

Rossella non è portato da sante o beate, e risulta pertanto essere un nome adespota; il suo onomastico, quindi, è da festeggiarsi il 1° novembre, in occasione di Ognissanti. In alternativa, può essere preso come una derivazione del nome Rosa, e in questo senso essere celebrato il suo stesso giorno, cioè generalmente il 23 agosto in memoria di santa Rosa da Lima.