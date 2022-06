Fiammetta, significato e origine del nome

Il nome Fiammetta deriva da Fiamma, e ha un significato augurale molto trasparente; è basato su un soprannome, e poi nome, medievale formato da “fiamma” (dal latino flamma), nel senso di lingua di fuoco, fonte di luce e di calore, ed è affine, dal punto di vista semantico, ai nomi Plamen e Aodh. Può però avere anche un’accezione religiosa, in particolare cristiana, come simbolica fonte di luce e di salvezza e in riferimento alla fede.

Nel nostro Paese lo si riscontra perlopiù in Toscana e nelle restanti regioni dell’Italia centro-settentrionale, mentre a partire dal XX secolo è diventato di uso anche fuori dalla penisola; rispetto a Fiamma Fiammetta gode sicuramente di popolarità più ampia, grazie anche alla notorietà di Madonna Fiammetta, il nome attribuito da Giovanni Boccaccio alla donna amata in varie sue opere.

Tra le Fiammetta celebri nel nostro Paese menzioniamo la figlia del magistratro Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia nel 1992, Fiammetta Borsellino.

In Italia la diffusione del nome si è sempre mantenuta stabile; nel 2020 sono state 26 le neonate chiamate in questo modo nel territorio nazionale.

Non ci sono sante o beate che portano questo nome, che pertanto può essere considerato adespota ed essere quindi celebrato il 1° novembre, in occasione di Ognissanti.