Non è solo fra i nomi maschili più diffusi su tutto il territorio italiano, Francesco è anche il patrono d’Italia. Questo nome così popolare deriva dal nome latino medievale Franciscus, che significa “Franco”, “appartenente al popolo dei Franchi”, e ha cominciato a essere usato come nome proprio di persona solamente nel XII secolo, soprattutto grazie alla venerazione verso san Francesco d’Assisi – che in realtà si chiamava Giovanni, e ricevette questo soprannome dal padre mercante -, per poi diffondersi rapidamente in tutta l’Europa occidentale nel corso del Medioevo, con la sola eccezione della Gran Bretagna, dove invece arrivò solo nel XVI secolo.

Come detto, parliamo di uno dei nomi più popolari nel nostro Paese, il quarto nome maschile per diffusione in tutto il XX secolo, mentre negli ultimi anni del XXI si piazza generalmente al secondo posto, alle spalle di Leonardo. Ha avuto un boom in particolare dal 2000 al 2008 e poi ancora nel 2013 e 2014, con oltre 10 mila neonati chiamati così, ma ancora nel 2019, comunque, è stato scelto per 5946 nuovi nati, ovvero il 2,78% del totale.

Le varianti principali Francis, François, Francisco o Francesc (soprattutto catalano). L’onomastico si festeggia il 4 ottobre, proprio per celebrare san Francesco d’Assisi, fondatore dell’ordine dei francescani, anche se ci sono celebrazioni per tutto l’anno, dal 15 gennaio fino al 27 dicembre.