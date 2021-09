Oscar, che in alcuni Paesi è presente nella variante Oskar, è un nome appartenente alla mitologia irlandese: Oscar è infatti il figlio di Oisín e Niamh e nipote di Fionn mac Cumhaill.

L’origine del nome potrebbe derivare dai due elementi gaelici os, che significa “cervo”, e cara, ovvero “amante”. Esiste però anche la concreta possibilità che sia invece un derivato di Ásgeirr o di Osgar, che sono, rispettivamente, un nome norreno e uno anglosassone imparentati con Anscario, e che fu portato in Irlanda da coloni vichinghi. Se fosse vera questa ipotesi, il nome sarebbe quindi composto dagli elementi germanici ans, che significa “dio”, e gar, “lancia”. In effetti, questa è l’interpretazione fornita dalla maggioranza delle fonti.

Al di là dei dubbi sulle origini del nome, appare invece chiaro che la sua provenienza sia dalle isole britanniche, e che furono soprattutto le opere del poeta scozzese James Macpherson a renderlo popolare anche nell’Europa continentale. Se si è successivamente diffuso nelle isole scandinave lo si deve invece a Napoleone, visto che l’imperatore francese era un grande appassionato di Macpherson e che, tenendo a battesimo il futuro re di Svezia, suggerì proprio lui il nome che poi gli sarebbe stato dato, Oscar I.

Una curiosità legata anche al prestigioso Academy Award, meglio noto proprio come Oscar; molti non conoscono il motivo per cui si è iniziato a chiamare così il prestigioso premio cinematografico: ebbene, il nome all’ambita statuetta venne dato dalla direttrice dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences Margaret Herrick che, vedendola per la prima volta, constatò che le ricordava suo zio Oscar Pierce, un agricoltore statunitense.

In Italia la diffusione del nome Oscar ha sempre oscillato tra lo 0,3 e lo 0,5%; nel 2019 è stato scelto per 79 neonati.