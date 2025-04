Pubblicato il 1 aprile 2025

Crescere insieme significa condividere un percorso fatto di scoperte, cambiamenti e nuove esigenze. Ogni fase della crescita di un bambino porta con sé momenti unici: il primo sorriso, le prime pappe, le prime parole, fino ai compiti a casa e ai giochi indipendenti. Ma in questo viaggio non è solo il bambino a crescere: anche i genitori cambiano, imparano, si adattano a nuove routine e spazi. Per questo è fondamentale scegliere soluzioni che sappiano accompagnare l’evoluzione della famiglia, garantendo comfort, sicurezza e praticità.

La sedia evolutiva Meraviglia di Chicco nasce proprio con questa missione: essere più di un semplice seggiolone, ma un vero e proprio alleato della crescita, capace di trasformarsi ed evolversi con il bambino, dalla nascita fino all’età adulta.

Un’unica sedia per tutta la vita

A differenza dei classici seggioloni che diventano presto inutilizzabili, Meraviglia è una soluzione evolutiva progettata per adattarsi a ogni fase della crescita. Da accogliente sdraietta per i primi mesi, a pratico seggiolone per lo svezzamento, fino a diventare una comoda sedia perfetta per accompagnare il bambino nei compiti, nei giochi e nei momenti di convivialità con la famiglia.

La sua versatilità è il suo punto di forza: tutti gli accessori necessari sono già inclusi, senza bisogno di acquistare componenti aggiuntivi. Inoltre, arriva a casa già assemblata, pronta per essere utilizzata fin da subito.

Fase 1. Dalla nascita: la sdraietta.

Un abbraccio sicuro e confortevole

Nei primi mesi di vita, il bambino ha bisogno di un supporto avvolgente e sicuro. Meraviglia si trasforma in una sdraietta accogliente, dotata di un morbido tessile in cotone organico e un’imbottitura studiata per garantire il massimo comfort.

Lo schienale reclinabile in due posizioni permette di adattarsi alle esigenze del neonato, offrendo un angolo di riposo ideale. Grazie ai morbidi spallacci di sicurezza, il bambino è sempre protetto, mentre il design intuitivo consente di passare alla fase successiva in pochi e semplici gesti.

Fase 2. Durante lo svezzamento:il seggiolone.

Praticità e comfort per ogni pasto

Con l’inizio dello svezzamento, il momento del pasto diventa un’occasione di scoperta e socialità. In questa fase, Meraviglia diventa un seggiolone ergonomico e funzionale, con una seduta studiata per garantire la postura corretta e un vassoio removibile che facilita la gestione dei pasti.

Il poggiapiedi regolabile assicura il massimo comfort, adattandosi alla crescita del bambino e favorendo una posizione stabile. In più, grazie al suo design salvaspazio, la sedia può essere richiusa facilmente quando non è in uso: la sua profondità di soli 53,5 centimetri, infatti, le conferisce un ingombro a terra minore rispetto alla media dei seggioloni tradizionali presenti sul mercato.

Fase 3. Fino all’età adulta: una sedia evolutiva.

La seduta che cresce con tuo figlio

Man mano che il bambino diventa più autonomo, Meraviglia si trasforma in una vera e propria sedia regolabile in altezza, perfetta da avvicinare al tavolo da pranzo per incoraggiarlo a partecipare attivamente ai pasti in famiglia. Il gradino regolabile gli permette di salire e scendere in autonomia, favorendo lo sviluppo delle sue capacità motorie e la convivialità spontanea.

Ma la sua evoluzione non si ferma qui: grazie alla sua struttura robusta in legno di faggio realmente certificato FSC, Meraviglia può sostenere fino a 110 kg, diventando così una sedia funzionale anche per l’età adulta. Un investimento che dura nel tempo, senza bisogno di sostituzioni.

E se la famiglia si allarga… si ricomincia

Meraviglia di Chicco è la sedia evolutiva completa, che non prevede né starter pack né kit, ma che arriva a casa già montata e completa. La confezione infatti comprende:

Kit neonato: cinture, tessile in morbido cotone organico per sdraietta; kit seggiolone: cinture, spartigambe e vassoio rimovibile.

Oltre a crescere con il bambino, quindi, Meraviglia si adatta anche all’arrivo di un nuovo bebè: pensata per durare nel tempo, evolve insieme alla famiglia.

Un alleato della crescita, per tutta la famiglia

Meraviglia di Chicco non è solo un seggiolone, ma un compagno di crescita, ideata per adattarsi ai ritmi e ai cambiamenti della famiglia. Con la sua versatilità, il suo design evolutivo – disponibile nella versione bianca (fossil), nera (ebony), verde (olive) – e la qualità dei materiali, rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione duratura, sicura e sostenibile.

Perché crescere insieme significa evolversi, adattarsi e condividere ogni momento… dalla pappa ai compiti, dalle emozioni della nascita a quelle della vita.