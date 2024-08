Non solo quando si va in vacanza, ma anche per le cene a casa di nonni o amici. Il seggiolone da viaggio è comodo e pratico.

I ristoranti hanno di solito dei propri seggioloni da prestare alle famiglie con bambini, ma se si deve andare a cena a casa di amici, ad esempio, un’ottima soluzione è rappresentata dal seggiolone da viaggio: pratico, leggero, richiudibile, di vari tipi, può essere caricato in auto e portato dappertututto per offrire al bambino un posto comodo in cui consumare la sua pappa.

Seggiolone da viaggio: i vantaggi e i benefici

Un seggiolone da viaggio offre numerosi vantaggi e benefici, soprattutto per le famiglie che sono spesso in movimento o che amano viaggiare.

Prima di tutto sono progettati per essere leggeri e facili da trasportare; molti modelli possono essere piegati in dimensioni compatte, rendendoli semplici da mettere in valigia o da trasportare in una borsa dedicata. La maggior parte dei seggioloni da viaggio si monta e smonta rapidamente, facilitando il loro utilizzo in diverse situazioni senza dover dedicare troppo tempo alla preparazione.

Questi seggioloni possono inoltre essere utilizzati su diverse superfici, come sedie da cucina, tavoli da picnic o persino a terra. Alcuni modelli sono dotati di cinghie regolabili che permettono di fissarli in modo sicuro a diverse tipologie di sedie; altri possono trasformarsi in alzasedia o seggiolini, offrendo più di una funzione e prolungando il periodo di utilizzo.

Anche se portatili, i seggioloni da viaggio sono progettati per garantire stabilità e sicurezza per il bambino, grazie a cinture di sicurezza e sistemi di bloccaggio. I materiali utilizzati sono spesso robusti e facili da pulire, contribuendo a mantenere un ambiente igienico e sicuro per il bambino; anche se non vengono acquistati per i viaggi, rispetto ai seggioloni tradizionali, quelli da viaggio occupano meno spazio, rendendoli ideali per case piccole o per chi non vuole un seggiolone permanente in cucina.

Generalmente, un seggiolone da viaggio è meno costoso rispetto ai modelli standard, offrendo una soluzione economica e funzionale.

Ci sono ovviamente dei benefici anche per il bambino: usare un seggiolone da viaggio ad esempio gli permette di mantenere le stesse abitudini alimentari e di seduta, anche quando si è lontani da casa, riducendo lo stress legato ai cambiamenti. In questo modo inoltre si consente al bambino di sedere a tavola con il resto della famiglia durante i pasti, favorendo l’inclusione e l’interazione sociale.

Le tipologie e i modelli

I seggioloni da viaggio sono disponibili in diverse tipologie e modelli, ognuno progettato per soddisfare specifiche esigenze di portabilità, sicurezza e comfort. Questa è una panoramica delle principali tipologie e modelli disponibili sul mercato:

Seggioloni pieghevoli : si piegano in una forma compatta, rendendoli facili da trasportare e riporre.

: si piegano in una forma compatta, rendendoli facili da trasportare e riporre. Seggioloni gonfiabili : realizzati in materiali gonfiabili, questi seggioloni possono essere facilmente sgonfiati e riposti in uno spazio minimo.

: realizzati in materiali gonfiabili, questi seggioloni possono essere facilmente sgonfiati e riposti in uno spazio minimo. Alzasedia portatili : si fissano alle sedie normali trasformandole in seggioloni temporanei. Sono spesso dotati di cinghie per garantire sicurezza e stabilità.

: si fissano alle sedie normali trasformandole in seggioloni temporanei. Sono spesso dotati di cinghie per garantire sicurezza e stabilità. Seggioloni da tavolo : si agganciano direttamente al bordo del tavolo, senza bisogno di una sedia di supporto. Sono ideali per l’uso in ristoranti o in casa di amici e parenti.

: si agganciano direttamente al bordo del tavolo, senza bisogno di una sedia di supporto. Sono ideali per l’uso in ristoranti o in casa di amici e parenti. Zaini con seggiolone integrato : funzionano sia come zaini per il trasporto del bambino che come seggioloni portatili, offrendo una soluzione tutto-in-uno.

: funzionano sia come zaini per il trasporto del bambino che come seggioloni portatili, offrendo una soluzione tutto-in-uno. Seggioloni in tessuto : realizzati in tessuto robusto, questi seggioloni si fissano alla sedia tramite cinghie e possono essere ripiegati in una piccola borsa quando non in uso.

: realizzati in tessuto robusto, questi seggioloni si fissano alla sedia tramite cinghie e possono essere ripiegati in una piccola borsa quando non in uso. Seggioloni ultraleggeri: progettati per essere estremamente leggeri, spesso realizzati in materiali avanzati come l’alluminio, combinano robustezza e portabilità.

Come sceglierlo?

Scegliere il seggiolone da viaggio più adatto alle proprie esigenze può sembrare un compito complesso, data la vasta gamma di opzioni disponibili. Tuttavia, tenendo conto di alcuni fattori chiave, è possibile trovare il modello ideale. In primis, si può guardare a queste caratteristiche:

Portabilità

Un seggiolone leggero è più facile da trasportare. Si può quindi controllarne il peso, per valutare se è facile da maneggiare, e le dimensioni quando è piegato o smontato: deve essere abbastanza compatto da poter essere inserito in una borsa o in uno zaino.

Facilità di montaggio e smontaggio

Un buon seggiolone da viaggio dovrebbe essere facile e veloce da montare e smontare. Idealmente, dovrebbe richiedere pochi minuti e non necessitare di attrezzi. Verificate se il seggiolone viene fornito con istruzioni chiare e facili da seguire.

Sicurezza

Assicuratevi che il seggiolone sia dotato di cinture di sicurezza affidabili per mantenere il bambino ben saldo. Il eggiolone deve essere stabile su diverse superfici; modelli con basi antiscivolo o con agganci sicuri per le sedie offrono maggiore sicurezza. Verificate inoltre che il seggiolone rispetti gli standard di sicurezza europei o internazionali.

Comfort

Un buon seggiolone deve essere comodo per il bambino. Controllate la qualità dell’imbottitura e assicuratevi che il sedile sia ergonomico. Alcuni seggioloni offrono opzioni di regolazione in altezza o inclinazione per adattarsi meglio al bambino e alle diverse situazioni.

Facilità di pulizia

I bambini possono essere molto disordinati durante i pasti. Scegliete un seggiolone con materiali facili da pulire o con rivestimenti rimovibili e lavabili, dal design semplice, senza troppi angoli o fessure, per una pulizia più facile.

Versatilità

Alcuni seggioloni possono essere utilizzati anche come alzasedia o come sedili per auto. Valutate se una soluzione multifunzione può essere più pratica per le vostre esigenze, ma anche se sia in grado di adattarsi a diverse altezze di tavoli e tipi di sedie.

Prezzo

Esistono seggioloni da viaggio in diverse fasce di prezzo, e il costo può variare in base alle caratteristiche e alla marca. Le recensioni online, o le valutazioni e i consigli di amici e parenti possono esservi d’aiuto per orientarvi nella scelta del modello migliore e più adatto alle vostre caratteristiche, tenendo d’occhio il prezzo.

I migliori seggioloni da viaggio da acquistare online

Vediamo ora una piccola panoramica sui migliori modelli di seggiolone da viaggio da acquistare su Amazon.

1.YOLEO Seggiolone Pappa Portatile

YOLEO Seggiolone Pappa Portatile Nessuna installazione richiesta, basta estrarla dalla scatola e usarlo. Si adatta a quasi tutte le sedie, è facile da piegare, compatto e leggero. 38 € su Amazon Pro Compatto e leggero

Maneggevole Contro Nessuno

2. Seggiolino Gonfiabile per Bambini Booster Seat

Seggiolino Gonfiabile per Bambini Booster Seat Grazie al suo peso leggero e le sue dimensioni compatte, il seggiolino gonfiabile è ideale per i viaggi, a casa dai nonni o al ristorante. Si adatta a tutte le sedie standard grazie alle cinghie regolabile sullo schienale e sotto il sedile, assicura un buon supporto e offre una seduta confortevole grazie al cuscino gonfiabile. 37 € su Amazon Pro Si adatta a tutte le sedie standard

Conforme all'attuale norma di sicurezza EN 16120 : 2012 + A2 : 2016 Contro Nessuno

3. Chicco Pocket Snack rialzo sedia

Chicco Pocket Snack Rialzo Sedia per Bambini (6-36 mesi) La pappa non è mai stata così facile da fare con l'alzasedia Chicco, il bambino trascorrerà l'ora del pranzo e della cena in serenità. 31 € su Amazon 45 € risparmi 14 € Pro Adatto dai 6 ai 36 mesi

Vassoio rimovibile

Materiale atossico

Facilmente lavabile

Regolabile a 3 altezze diverse

Cintura a 3 punti

Facilmente trasportabile, grazie alla maniglia integrata

Leggero: circa 2 Kg Contro Nessuno

4. Inglesina fast

Inglesina Fast - Seggiolino da Tavolo per Neonato Uno degli accessori più sicuri e amati dai genitori, il seggiolino da tavolo per neonato Inglesina Fast è comodo e pratico da usare sia in casa che fuori. 49 € su Amazon 59 € risparmi 10 € Pro Dotato di schienale rialzato e generosa imbottitura

Si adatta alla maggior parte dei tavoli

Adattabile a tavoli con spessore tra 20 e 90 mm

Comodo per viaggi, ristoranti e vacanze

Tasca posteriore portaoggetti

Minimo ingombro grazie alla chiusura ripiegabile

Rivestimento poliestere sfoderabile e lavabile a mano a 30°C

Contro Nessuno

5. Airtushi seggiolone portatile