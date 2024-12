Perché le gambe sono pesanti in gravidanza?

Le gambe pesanti in gravidanza sono un sintomo comune e possono essere causate da diversi fattori legati ai cambiamenti fisici e ormonali del corpo. In primo luogo, fra le ragioni ci può essere un aumento del volume di sangue: durante la gravidanza, infatti, il volume di sangue nel corpo aumenta significativamente per supportare la crescita del feto e dell’utero. Questo può mettere sotto pressione il sistema circolatorio, soprattutto le vene delle gambe, rallentando il ritorno del sangue verso il cuore.

Con l’avanzare della gravidanza, inoltre, l’utero in crescita può comprimere le vene pelviche, in particolare la vena cava inferiore, che trasporta il sangue dalla parte inferiore del corpo al cuore. Questa compressione rallenta la circolazione venosa, causando ristagno di sangue nelle gambe.

Anche gli ormoni, ovviamente, giocano il loro ruolo, ad esempio il progesterone, rilassando le pareti dei vasi sanguigni. Questo rilassamento può ridurre l’efficienza delle vene nel riportare il sangue al cuore, favorendo il ristagno venoso e la sensazione di pesantezza.

La gravidanza comporta una maggiore tendenza alla ritenzione di liquidi. Questo fenomeno contribuisce a gonfiore (edema) nelle gambe, soprattutto verso la fine della giornata o in caso di clima caldo.

Infine, anche l’aumento di peso in gravidanza può aggiungere carico sulle gambe, rendendo più difficile il ritorno venoso e aumentando la sensazione di pesantezza.

5 consigli per il sollievo delle gambe in gestazione

Tra i suggerimenti e i rimedi naturali da impiegare per ridurre il fastidio ci sono:

Svolgere un’attività fisica regolare: camminare, nuotare o fare esercizi specifici per la gravidanza può migliorare la circolazione. Elevare le gambe: alzare le gambe quando si è seduti o sdraiati aiuta il ritorno venoso. Usare delle calze a compressione: le calze elastiche a compressione graduata migliorano la circolazione venosa. Idratazione e dieta equilibrata: bere molta acqua e ridurre il consumo di sale aiuta a ridurre la ritenzione idrica. Evitare di stare in piedi o sedute troppo a lungo: fare pause frequenti per muoversi o cambiare posizione.

Eventualmente, anche delle creme defaticanti possono aiutare a dare sollievo alle gambe pesanti.

Le creme defaticanti sono sicure per la gravidanza?

Le creme defaticanti possono essere utili per alleviare la sensazione di gambe pesanti durante la gravidanza, ma è importante fare attenzione alla loro composizione per garantire che siano sicure per il bambino e per la madre.

Fra le informazioni da considerare ci sono senza dubbio gli ingredienti: occorre in particolar modo prestare attenzione alla presenza di

Retinoidi (vitamina A): possono essere dannosi per il feto in dosi elevate.

(vitamina A): possono essere dannosi per il feto in dosi elevate. Canfora o mentolo in alte concentrazioni: possono causare irritazioni o effetti indesiderati.

in alte concentrazioni: possono causare irritazioni o effetti indesiderati. Oli essenziali : alcuni oli essenziali, come il rosmarino, la salvia o il cipresso, possono stimolare le contrazioni uterine o essere irritanti.

: alcuni oli essenziali, come il rosmarino, la salvia o il cipresso, possono stimolare le contrazioni uterine o essere irritanti. Sostanze chimiche aggressive: come parabeni, ftalati e altre fragranze artificiali.

Molte creme defaticanti sono formulate appositamente per le donne in gravidanza. Questi prodotti utilizzano ingredienti naturali e sicuri, come Aloe vera, con azione lenitiva e idratante; estratto di ippocastano, che aiuta la circolazione e riduce il gonfiore. Menta o mentolo in basse concentrazioni, che dona una sensazione di freschezza senza rischi; centella asiatica, nota per migliorare l’elasticità cutanea e favorire la circolazione.

È comunque importante ricordare che, durante la gravidanza, la pelle può diventare più sensibile. Prima di utilizzare una nuova crema, sarebbe consigliabile fare un test su una piccola area della pelle per verificare eventuali reazioni allergiche.

Le 5 migliori creme defaticanti gambe per la gravidanza

Vediamo una scelta delle migliori creme defaticante per le gambe da trovare su Amazon.

1. Somatoline cosmetics defaticante gambe

Somatoline Cosmetics, Defaticante Gambe 95% ingredienti di origine naturale Il defaticante di Somatoline Cosmetics è stato testato anche sulle donne incinte, contiene aloe, centella asiatica e mentolo e offre un’immediata azione di leggerezza e freschezza. 13 € su Amazon Pro Dona una piacevole sensazione di freschezza

La consistenza è molto leggera

Il prezzo è ottimo Contro Nessuno

2. Naturando biocrema ippocastano

Naturando, Biocrema Ippocastano Bio e Vegan Ok La crema biologica di Naturando BioIppocastano è l’ideale per gambe gonfie. Contiene, oltre all’ippocastano, anche burro di karité e di cacao, in grado di idratare in profondità. È priva di siliconi, petrolati, parabeni, coloranti, peg e ppg. 12 € su Amazon 14 € risparmi 2 € Pro Ottimo prodotto naturale al 100%

L'ippocastano è il miglior rimedio per problemi di vene e fragilità capillare

Lenisce ma non unge Contro Nessuno

3. La Saponaria crema gel defaticante

La Saponaria, Crema-Gel defaticante e rinfrescante Formula Vegan Ok La crema con formula gel di La Saponaria presenta ingredienti ecobio e principi attivi 100% vegetali. 12 € su Amazon 14 € risparmi 2 € Pro Dopo l’applicazione l’effetto fresco non è immediato, bisogna attendere qualche minuto, poi la sensazione è piacevole

Ha un effetto freddo che aiuta molto Contro L'effetto svanisce rapidamente

4. Aboca Ruscoven Biogel

Aboca, Ruscoven Biogel Ruscoven Biogel è formulato solamente con materie prime provenienti da Agricoltura Biologica, riduce la sensazione di pesantezza di gambe e piedi e ha un effetto rinfrescante. 15 € su Amazon Pro Pomata per la circolazione delle gambe molto valida

Si asciuga rapidamente

Dona subito freschezza Contro Nessuno

5. Alkemilla crema piedi e gambe

Alkemilla, Crema Bio Piedi e Gambe Bio La crema di Alkemilla è realizzata con ingredienti di natura biologica e il tubetto contiene 100 ml di prodotto. 12 € su Amazon Pro Molto rinfrescante

Si assorbe facilmente

Regala una piacevole sensazione di benessere Contro Ha un odore forte di menta

Quando è necessario rivolgersi al medico?

È importante distinguere tra sintomi comuni di pesantezza alle gambe durante la gravidanza, che sono generalmente benigni, e segnali che potrebbero indicare problemi più seri e richiedere l’intervento di un medico.

Alcuni sintomi, ad esempio, possono indicare la presenza di un problema circolatorio, come una trombosi venosa profonda (TVP). Il medico deve essere contattato immediatamente se si nota un gonfiore improvviso o asimmetrico, se si ha un dolore intenso e localizzato, si avverte rossore o calore e le vene sono gonfie e dolorose.

Un gonfiore significativo alle gambe, alle mani o al viso potrebbe anche essere segno di preeclampsia, una condizione seria che richiede una valutazione medica urgente. Altri sintomi associati possono includere:

Mal di testa persistente

Disturbi visivi, come offuscamento o sensibilità alla luce

Dolore nella parte superiore destra dell’addome

Aumento improvviso di peso dovuto a ritenzione idrica.

Se la pesantezza delle gambe si associa a sintomi come formicolio persistente o intorpidimento, debolezza muscolare significativa, difficoltà a camminare o perdita di coordinazione potrebbero esserci altre cause neurologiche o compressioni nervose, come quelle che riguardano il nervo sciatico, che richiedono una valutazione.

Se i sintomi persistono nonostante i rimedi comuni (riposo, elevazione delle gambe, uso di calze a compressione) o peggiorano nel tempo, potrebbe essere utile indagare ulteriormente con il medico per escludere cause sottostanti come problemi venosi cronici, deficit nutrizionali o alterazioni ormonali specifiche.ù

È importante rivolgersi al medico anche se alla pesantezza delle gambe si associano febbre, difficoltà respiratorie o dolore al petto (possibile embolia polmonare) o cambiamenti nella colorazione della pelle della gamba (pallore o bluastro).