Quando iniziano a mettere i denti i bambini potrebbero avvertire fastidio e gonfiore in bocca: per alleviarli è utile il massaggiagengive.

Per aiutarlo ad alleviare il fastidio si può quindi ricorrere a strumenti che facciano “sparire” almeno temporaneamente il dolore provocato alle gengive dalla comparsa dei dentini, alcuni dei quali sono pensati appositamente per questo scopo, come i massaggiagengive.

A cosa serve il massaggiagengive?

Il massaggiagengive è un oggetto pensato per i neonati e i bambini piccoli che serve ad alleviare il fastidio associato alla fase della dentizione.

Durante questa fase, i denti iniziano a spuntare e a premere sulle gengive, causando dolore e infiammazione. Il massaggiagengive, spesso realizzato in silicone o gomma morbida, viene progettato per essere mordicchiato dal bambino, aiutando ad alleviare il dolore, visto che la pressione esercitata dal bambino quando morde il massaggiagengive aiuta a ridurre il fastidio gengivale.

Il massaggio stimola inoltre la circolazione sanguigna nelle gengive, facilitando la crescita dei denti.

Alcuni massaggiagengive possono essere refrigerati, così da offrire un effetto rinfrescante e calmante sulla zona infiammata. Mordere il massaggiagengive contribuisce tuttavia anche allo sviluppo dei muscoli orali, importante per la masticazione e la parola.

Esistono vari tipi di massaggiagengive, alcuni anche con texture diverse o parti rigide e morbide per offrire una stimolazione maggiore. In pratica, è un supporto sicuro per i piccoli durante una fase delicata della crescita.

Quando iniziare a usarlo?

Si può iniziare a usare il massaggiagengive quando il bambino mostra i primi segni di fastidio legati alla dentizione, che di solito avviene intorno ai 4-6 mesi. Alcuni segnali che indicano che il bambino potrebbe trarre beneficio da un massaggiagengive includono:

Aumento della salivazione: i bambini iniziano a sbavare di più quando i denti stanno per spuntare.

i bambini iniziano a sbavare di più quando i denti stanno per spuntare. Tendenza a mordere oggetti: se il bambino cerca di mordere qualsiasi cosa abbia a portata di mano, è un segno che potrebbe avere fastidio alle gengive.

se il bambino cerca di mordere qualsiasi cosa abbia a portata di mano, è un segno che potrebbe avere Irritabilità e pianto: il dolore e l’infiammazione gengivale possono rendere il bambino più irrequieto.

il dolore e l’infiammazione gengivale possono rendere il bambino più irrequieto. Gengive arrossate o gonfie: questo è uno dei sintomi più comuni della dentizione.

Le tipologie e i materiali più sicuri

Esistono varie tipologie di massaggiagengive, ognuna con caratteristiche specifiche in termini di forma, materiali e utilizzo.

I massaggiagengive tradizionali sono solitamente compatti e hanno superfici con diverse texture (come puntini o righe) per stimolare le gengive in modo efficace.

Ci sono poi i modelli refrigerabili, che possono essere messi in frigorifero (non in freezer!) per fornire un effetto rinfrescante, che aiuta ad alleviare il dolore.

Altri massaggiagenvige hanno invece acqua all’interno, e contengono un liquido sicuro e non tossico che si raffredda e mantiene il fresco per più tempo; sono particolarmente utili per calmare il gonfiore.

Esistono gli anelli da dentizione, facili da afferrare per i bambini, che spesso hanno anche diverse superfici per una stimolazione variabile. Alcuni massaggiagengive sono in stoffa, realizzati in tessuto morbido e sicuro, e spesso hanno una parte in silicone o gomma che il bambino può mordere. Possono essere lavabili e leggeri.

Alcuni modelli hanno una maniglia o una forma ergonomica che rende più facile la presa per i neonati.

Per quanto riguarda i materiali, invece, il più usato e sicuro è senza dubbio il silicone alimentare, privo di BPA, ftalati e altre sostanze tossiche. È morbido, resistente e facile da pulire, quindi ideale per i bambini.

Ma viene impiegata anche la gomma naturale, un’alternativa ecologica e sicura, spesso priva di sostanze chimiche tossiche, morbida e piacevole da mordere, anche se può richiedere un po’ di manutenzione in più.

Alcuni massaggiagengive sono realizzati in plastica certificata BPA-free (senza bisfenolo A), dura, ma sicura, e adatta per alcune strutture del massaggiagengive. Altri sono invece realizzati in legno trattato in modo sicuro e privo di vernici tossiche. È meno comune, ma sicuro e naturale, ideale per genitori che preferiscono materiali ecologici.

Infine, fra le cose da evitare abbiamo sicuramente i materiali non certificati BPA-free e ftalati, o prodotti con liquidi di provenienza sconosciuta o senza certificazioni, soprattutto se il liquido è all’interno e può fuoriuscire.

In generale, per garantire la sicurezza, è sempre consigliabile acquistare massaggiagengive da marchi affidabili e verificare che siano certificati secondo gli standard di sicurezza per i prodotti destinati ai neonati.

I migliori 6 massaggiagengive da acquistare online

1. Arudyo Massaggiagengive in silicone senza BPA

Arudyo Massaggiagengive in silicone senza BPA Realizzato in 100% silicone alimentare e faggio naturale, privo di FDA e BPA, questo massaggiagengive in silicone a forma di timone è della misura giusta per impedire ai bambini di deglutire, e può resistere a una temperatura elevata di 200 gradi, quindi può essere lavato con acqua bollente. 9 € su Amazon Pro 100% silicone alimentare e faggio naturale, privo di FDA e BPA

Può resistere a una temperatura elevata di 200 gradi Contro Nessuno

2. Infantino – Lil’ Nibble Teethers – Morso di Carota

Infantino - Lil' Nibble Teethers - Morso di Carota Questo massaggiagengive in silicone a forma di carota è perfetto per lenire le gengive sensibili e fornire sollievo dalla dentizione. Ha una consistenza morbida e soffice che il tuo bambino adorerà mordere e masticare, oltre a una comoda maniglia che rende facile per il bambino afferrare e tenere. 7 € su Amazon Pro Il morso è progettato per fornire stimolazione sensoriale ai bambini, con diversi colori e forme.

Realizzato in silicone di alta qualità e non tossico, privo di BPA e ftalati. Contro Nessuno

3. Nuby chiave da dentizione

Nuby Chiavi Massaggiagengive IcyBite Con Gel PureIce 3m+ Un giochino con un anello e delle chiavi appese con parti in plastica morbida e dura e vari puntini sollevati per stimolare le gengive ma anche la presa tattile. 7 € su Amazon 9 € risparmi 2 € Pro Facile da impugnare

Il gioco è inodore Contro Dopo la sterilizzazione si rovina facilmente

4. Suavinex Massaggiagengive Refrigerante

Suavinex Massaggiagengive Refrigerante Il massaggiagengive ad anello Suavinex combina una parte dura e una morbida con acqua distillata all'interno; l'acqua fredda lenisce le gengive gonfie del bambino, mentre i diversi rilievi leniscono le gengive infiammate e stimolano il rafforzamento dei nuovi denti premolari. Il design leggero e completamente ergonomico, si adatta alle loro manine, aiutandone le capacità motorie. 6 € su Amazon 7 € risparmi 1 € Pro I diversi rilievi leniscono le gengive infiammate e stimolano il rafforzamento dei nuovi denti premolari

Design leggero e completamente ergonomico, si adatta alle loro manine, aiutandone le capacità motorie Contro Nessuno

5. Nuby massaggiagengive banana

Nuby, Massaggiagengive in Silicone Banana 3 Mesi Il massaggiagengive di Nuby ha una particolare forma a banana, facile da impugnare. È realizzato in silicone 100% e ha diverse superfici lisce e ruvide. 9 € su Amazon Pro I bambini accettano volentieri questo particolare massaggiagengive

Prodotto di ottima qualità Contro Prezzo un po’ elevato

6. Chicco foca gioco massaggiagengive