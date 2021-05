Collana allattamento, i benefici dell'accessorio (utile anche per la dentizione)

Si tratta di un bijoux pratico da indossare per la mamma ma utile per calmare il bebè durante le poppate. Le migliori 5 da acquistare online.

Molte neomamme hanno già sentito parlare dei benefici che la collana da allattamento apporta alla tranquillità del bebè e della mamma stessa. Come funziona? Scopriamolo di seguito.

A cosa serve la collana da allattamento?

Lo scopo primario della collana è la serenità del bambino in fase di allattamento. Chi allatta sa che in quei momenti il bimbo tende ad allungare le manine e ad afferrare e tirare tutto ciò che si trova davanti: ciocche di capelli della mamma e altro, fino a causare a volte anche piccoli graffi sul seno.

Indossando la collana per l’allattamento, il bebè si concentrerà su di essa stringendola tra le mani e giocandoci. Inoltre, utilizzando la collana, il momento della poppata viene prolungato perché il bambino è completamente assorto dal “gioco” e riuscirà così a nutrirsi senza distrazioni esterne.

Infine, funge anche da massaggiagengive: il bimbo, masticando la collana, allevia i dolori causati dalla dentizione.

Collana allattamento: le caratteristiche

Nota anche con il nome nursing necklace, la collana allattamento ha come principale caratteristica quella di essere realizzata da grandi palline in legno di vario colore utili proprio per attirare l’attenzione del bambino.

La struttura della collana è interamente realizzata in legno: le palline colorate, rivestite da morbido cotone lavorato all’uncinetto, si alternano ad anelli, anch’essi in legno atossico.

Il legno è un materiale antibatterico, dunque, può tranquillamente essere messo in bocca dal bebè che, in questo modo, riceve sollievo immediato durante la dentizione.

Grazie all’alternanza del legno liscio con la superficie più ruvida dell’uncinetto, la collana aiuta il bimbo a sviluppare la vista e il tatto e offre, quindi, un’esperienza sensoriale anche durante l’allattamento.

Solitamente, al centro della collana è posto un totem (ciondolo) disponibile in diverse forme: fiorellino, stellina, macchinina o animale. Simbolicamente il totem ha, nelle antiche tradizioni, la funzione di proteggere chi lo indossa. In questo caso la sua protezione sarà doppia e riguarderà sia la mamma sia il bambino.

Ma non solo il legno è il materiale usato nella realizzazione di queste collane, perché in commercio esistono anche collane interamente realizzate in silicone certificato, molto pratiche e facilmente lavabili. Non vi è una sostanziale differenza nella qualità dei due materiali, la scelta se acquistare una collana in legno o in silicone è strettamente personale.

Collana da allattamento: 5 prodotti da acquistare online

Per la sicurezza dei materiali e il design colorato, di seguito abbiamo selezionato alcune tra le migliori collane da allattamento da regalare alla neomamma o semplicemente da acquistare per se stesse. Un bijoux utile, per i tanti benefici che apporterebbe al neonato, che è anche un accessorio da poter indossare in ogni stagione e con ogni capo di abbigliamento.

Mamimami Home Charms - Collana da Allattamento Bellissima, pratica e comoda, la collana da allattamento Mamimami Home è il gioiello prezioso per mamma e bebè, in legno organico è il regalo perfetto per i momenti dedicati all'allattamento. 13 € su Amazon Pro Priva di BPA, PVC, ftalato, cadmio, piombo o metalli pesanti

Materiale: legno di rovere naturale

Facilmente lavabile con sapone e acqua calda.

Sicuro per la dentizione (soddisfa tutti i requisiti di Food Grade)

Design unico promuove lo sviluppo motorio del bebè Contro Nessuno

Collana per allattamento e dentizione in silicone - KEFU Dal design unico e trendy, la collana per allattamento e dentizione KEFU sarà il regalo più apprezzato e originale per la mamma e la serenità del bebè. 9 € su Amazon Pro Non contiene ftalati, lattice, BPA

Realizzata a mano

Lunga 80cm, può essere accorciata

Allevia il dolore causato dalla dentizione del bebè

Facilmente lavabile con acqua e sapone neutro o direttamente in lavastoviglie

Materiale: silicone certificato Contro Nessuno

Mamimami Home Collana Allattamento e Dentizione Massaggia Gengive per Neonati La collana da allattamento e dentizione Mamimami Home funziona sia come accessorio elegante per la mamma che come giocattolo per la dentizione / allattamento per il bambino. 14 € su Amazon 15 € risparmi 1 € Pro Materiale: perline di legno naturale rivestite all'uncinetto fatte a mano

Senza solventi chimici, smalti organici, sicuri e non tossici

Allevia la dentizione del bambino e calma il pianto

Facile da indossare e da togliere

Può essere lavata con acqua e sapone neutro Contro Nessuno

RUBY - Collana Allattamento per Neonati in silicone Realizzata con materiali morbidi e leggeri per una buona presa e il bambino può portarla con sé per giocare, lasciando i capelli della mamma al loro posto: la collana da allattamento RUBY è il regalo giusto. 9 € su Amazon Pro Materiale Silicone: tutte le parti in silicone hanno certificati LFGB e BPA

Aiuta in caso di dolori gengivali

Consigliato dai 0 ai 6 mesi di vita del bebè

Texture rotonda e piacevole al tatto

Facilmente lavabile con acqua e sapone neutro

Lunghezza collana: 70cm regolabile Contro Nessuno