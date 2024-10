Talvolta queste scarpe sono chiamate babbucce, e sono fra gli oggetti più comuni che vengono regalati ai nuovi nati, o la “chicca” acquistata da molti genitori per i loro bambini.

Perché acquistare delle babbucce da neonato?

Acquistare delle babbucce da neonato può avere ragioni pratiche e affettive; in primo luogo, può offrire protezione e comfort. I piedi dei neonati sono molto delicati e le babbucce, realizzate in materiali morbidi, proteggono la pelle sensibile da eventuali graffi o irritazioni.

Alcune babbucce sono dotate di suole antiscivolo che possono aiutare i bambini nei primi tentativi di camminare o quando iniziano a stare in piedi, riducendo il rischio di scivolamenti; altri modelli sono invece pensati per permettere ai bambini di muovere i piedi liberamente, favorendo lo sviluppo muscolare e la percezione sensoriale.

Le babbucce sono un classico regalo per neonati. Pratiche e adorabili, possono essere un’aggiunta utile e apprezzata da genitori e familiari.

Tipologie e modelli

Le babbucce da neonato sono disponibili in una vasta gamma di tipologie e modelli, ognuna con caratteristiche specifiche per adattarsi a diverse esigenze e preferenze. Ecco una panoramica delle principali categorie:

1. Babbucce in tessuto morbido

Realizzate in tessuti come cotone, lana o pile, queste babbucce sono estremamente morbide e confortevoli, ideali per l’uso quotidiano, specialmente in casa, per mantenere i piedini al caldo. Possono avere forme diverse, come stivaletti, mocassini o scarponcini, spesso decorate con ricami o applicazioni carine (es. orecchie di animali).

2. Babbucce in maglia o lana

Realizzate a mano o a macchina con lana, cotone o materiali misti, sono perfette per le stagioni più fredde, offrono un ottimo isolamento termico. Sono spesso lavorate a maglia o all’uncinetto, con dettagli tradizionali o fantasiosi (come bottoni o fiocchi).

3. Babbucce in pelle morbida

Sono fatte generalmente in pelle naturale o ecopelle, molto flessibile e morbida, adatta per i piedi delicati dei neonati. Ottime per l’uso quotidiano, offrono un tocco di stile in più e una protezione maggiore, e sono spesso dotate di suole antiscivolo per i primi passi, con chiusure elastiche o a velcro per facilitare la calzata.

4. Babbucce con suola antiscivolo

Possono essere in tessuto, pelle o materiali sintetici, ma la caratteristica principale è la suola in gomma o tessuto antiscivolo. Sono indicate per i bambini che iniziano a gattonare o fare i primi passi, poiché forniscono una presa migliore su superfici scivolose. Spesso somigliano a piccole scarpe, ma con una struttura più morbida e flessibile.

5. Babbucce decorative o “da occasione”

Possono essere in tessuti eleganti come raso o velluto, spesso decorate con pizzi, fiocchi o perline. Sono ideali per cerimonie, battesimi o occasioni speciali in cui si desidera un look più formale o ricercato, e possono essere più rigide rispetto alle babbucce tradizionali, ma privilegiano l’estetica.

6. Babbucce con chiusura a strappo o elastica

Variano in base al modello, ma la caratteristica principale è il sistema di chiusura facile. Sono molto pratiche, perché si indossano e si tolgono rapidamente. L’elastico o il velcro garantiscono che la babbuccia resti in posizione. Sono inoltre disponibili in diverse tipologie, dalle babbucce morbide a quelle con suola antiscivolo.

Le babbucce da neonato fai da te

Volete dedicare qualche ora alla creazione di babbucce fatte a mano? In questo caso è possibile trovare tanti tutorial gratis online con schemi facili e più particolari.

Per poterle realizzare, oltre che manualità, voglia di fare e pazienza, sono necessari un gomitolo di cotone abbastanza spesso, un uncinetto n. 3, catenelle di base per le suole e ago da maglia.

Se non avete intenzione o non vi sentite particolarmente brave nel farlo, potete sempre commissionare questo lavoro a chi nella nostra famiglia sa farlo e a chi lo fa di mestiere, quindi una sarta o una persona brava nell’handmade.

5 babbucce da neonato da acquistare online

1. Converse, babbucce neonato

Converse, Calze neonato Pacco da 2 Il gift set di Converse propone due calzini antiscivolo, che ricordano le tipiche All Star, in versione calzino antiscivolo in cotone 100%, disponibili in più colori. Compra su Amazon Pro Sono molto ben fatte e rifinite Contro Dopo qualche utilizzo e lavaggio iniziano ad usurasi con pallini e bollino All Star che tende a staccarsi

Vestono poco

2. MASOCIO Stivaletti Neonato Invernali

MASOCIO Stivaletti Neonato Invernali I MASOCIO sono realizzati in cotone e pile resistenti di alta qualità, per garantire ai piedi del bambino calore e comfort tutto il giorno; la chiusura a strappo sono facili da indossare e togliere, e possono adattarsi meglio ai piedi del bambino. Con suola morbida antiscivolo, sono perfette come scarpe prewalker, carrozzina, culla, nanna, prime passeggiate. 17 € su Amazon Pro In cotone e pile di alta qualità

Chiusura a strappo Contro Nessuno

3. LACOFIA Scarpine Neonato in Pelle Morbida

LACOFIA Scarpine Neonato in Pelle Morbida Le scarpine LACOFIA sono in vera pelle naturale, con suola scamosciata antiscivolo, dotate di un elastico alla caviglia che garantisce che non cadano e non possano essere facilmente sfilate dal bambino. Sono ideali per i primi passi e proteggono i piedi del bambino dal terreno freddo o dalle superfici irregolari. 19 € su Amazon Pro In vera pelle naturale, con suola scamosciata antiscivolo.

Adatte per primi passi Contro Nessuno

4. Scarpe Neonato in Morbida Pelle

Scarpe Neonato in Morbida Pelle Le scarpe Juicy Bumbles hanno una caviglia elasticizzata che non cadono mai e non possono essere facilmente rimosse con piccole dita che esplorano, sono in morbida pelle di alta qualità e anti scivolo. 20 € su Amazon Pro Suole morbide e antiscivolo

Pelle morbida e di qualità Contro Nessuno

5. Z-Chen babbucce