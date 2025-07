Non tutte le fasi della vita femminile sono uguali, e quindi non può essere l’igiene intima. Durante la gravidanza, il post partum, il ritorno del ciclo (capoparto) e le mestruazioni, il corpo attraversa cambiamenti significativi a livello ormonale, immunitario e anatomico. Tutto questo influisce anche sull’equilibrio del microbiota vaginale e sulla barriera protettiva della mucosa vulvare, rendendo l’igiene intima un gesto che va calibrato con cura, senza eccessi e con i prodotti giusti.

Fasi ormonali e igiene intima: perché serve un’attenzione diversa

Come spiega il ginecologo Francesco De Seta

una corretta igiene vulvare quotidiana può avere un ruolo importante nella prevenzione sia della vaginosi batterica sia della candidosi vaginale, in quanto contribuisce a mantenere intatti i meccanismi di difesa locali senza alterare l’equilibrio del microbiota vaginale.

Gravidanza: il microbiota cambia, e l’igiene deve seguirlo

Durante la gravidanza, l’aumento degli estrogeni rende l’ambiente vaginale più ricco di glicogeno, favorendo la crescita dei lattobacilli ma anche, potenzialmente, di funghi come la candida. Inoltre, l’area vulvare può diventare più sensibile e soggetta a irritazioni o prurito.

In questo periodo è fondamentale scegliere un detergente delicato, senza profumo e a pH fisiologico, che non alteri la flora microbica. La frequenza ideale del lavaggio è una volta al giorno, con attenzione all’asciugatura completa e alla traspirazione della zona.

Post partum e capoparto: quando la barriera protettiva è più vulnerabile

Dopo il parto, il corpo si trova in una fase di transizione: i livelli ormonali calano rapidamente, la mucosa vaginale è ancora fragile, e spesso sono presenti punti, lacerazioni o lochiazioni (le perdite fisiologiche post partum). In queste condizioni, è essenziale un’igiene intima protettiva ma non aggressiva, che eviti l’accumulo di batteri ma senza compromettere la ricostruzione del microbiota.

Il ritorno del ciclo, noto come capoparto, segna un nuovo cambiamento: l’endometrio ricomincia a sfaldarsi, e l’ambiente vaginale torna ad alternarsi in base alla fase mestruale. Anche qui, l’igiene deve essere calibrata con cura, senza cedere alla tentazione di lavaggi multipli, spesso controproducenti.

Mestruazioni: equilibrio tra pulizia e protezione

Nei giorni del ciclo mestruale, il pH vaginale tende a diventare meno acido e quindi più esposto alla colonizzazione di batteri indesiderati. I dispositivi igienici (assorbenti, tamponi, coppette) possono creare ambienti caldi e umidi favorevoli alla proliferazione microbica. Ma anche qui, la risposta non è “più lavaggi”, bensì lavaggi mirati con prodotti specifici, che aiutino a rimuovere le secrezioni senza intaccare la flora batterica buona.

Quando serve un’attenzione in più: la proposta di Meclon Intima

A partire da queste esigenze, Meclon — brand di Alfasigma — ha sviluppato due detergenti formulati per rispondere alle diverse condizioni della salute intima femminile.

Meclon Intima Quotidiano è una mousse con mirto e lentisco , indicata per l’igiene quotidiana delicata. Aiuta a mantenere la flora batterica vulvare in equilibrio ed è adatta anche durante la gravidanza, il post parto e le mestruazioni .

Meclon Intima Controllo Attivo, invece, è un detergente in sapone liquido con Olea europea, dall’azione antibatterica e antifungina, utile in caso di infezione in corso, fastidi ricorrenti, cattivo odore o prurito. Contiene anche fico d’india, rucola e probiotici, per un effetto lenitivo e riequilibrante.

Entrambi i prodotti sono senza profumo, testati per metalli pesanti, dermatologicamente e ginecologicamente sicuri, e si propongono come alleati nei momenti in cui la zona intima ha bisogno di protezione e delicatezza in più.

Più consapevolezza, meno tabù

Come ha dichiarato Maria Giulia Ricci, Brand Manager CHC nella presentazione alla stampa dei nuovi prodotti della linea Meclon Intima:

Abbiamo studiato questa linea per accompagnare le donne in tutte le fasi della loro vita, garantendo un’igiene specifica e mirata nelle diverse situazioni che possono trovarsi ad affrontare. La linea nasce non solo per rispondere alle esigenze quotidiane, ma anche per fare chiarezza e promuovere una maggiore conoscenza nell’ambito del benessere intimo femminile.

La linea Meclon Intima si inserisce infatti anche nel progetto Dalla parte di noi donne, un’iniziativa di Alfasigma promossa in collaborazione con enti locali che offre visite ginecologiche gratuite, contribuendo a diffondere una cultura della prevenzione e della salute sessuale.

L’igiene intima nei momenti più delicati della vita femminile

Ogni fase della vita femminile ha esigenze diverse, e l’igiene intima deve saperle rispettare. Gravidanza, puerperio e ciclo non sono momenti in cui “lavarsi di più”, ma occasioni per prendersi cura di sé con consapevolezza, scegliendo prodotti che non alterino gli equilibri naturali. Perché il benessere inizia dai gesti più quotidiani — quando sono fatti bene.