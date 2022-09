Kylie Jenner: "Ho pianto per tre settimane dopo il parto"

L'influencer si è aperta più volte riguardo i problemi, fisici e mentali, affrontati dopo la nascita del suo secondo figlio a febbraio 2022. Si è confidata con la sorella nel trailer di The Kardashians 2, in onda su Hulu dal 22 settembre.

Nel trailer della seconda stagione di The Kardashians, in onda su Hulu dal 22 settembre, si vede Kylie Jenner parlare con la sorella Kendall di ciò che ha dovuto affrontare dopo il parto del suo secondo figlio. La star ha dato alla luce un maschietto a febbraio 2022, insieme al suo compagno, il rapper Travis Scott. Un’esperienza diversa rispetto a quella avuto con la figlia Stormi Webster, di 4 anni, nata nel 2018.

“Dovrei essere davvero felice in questo momento. Ho appena avuto questo nuovo bambino, ma ho pianto senza sosta per tre settimane“, si confida l’influencer. Non è la prima volta che Kylie Jenner si apre riguardo i problemi post-partum affrontati dopo la nascita di suo figlio (il suo nome deve ancora essere rivelato). “Questa esperienza per me personalmente è stata un po’ più difficile che con mia figlia. Non è facile mentalmente, fisicamente, spiritualmente, è solo pazzesco“, aveva detto su Instagram a marzo.

La star aveva voluto rendere pubblica la sua esperienza così da poter aiutare altre persone nella sua stessa situazione, considerato anche il fatto che da Internet e dai social media può sembrare tutto molto facile e semplice per gli altri, quando la realtà dei fatti è molto diversa. In quell’occasione aveva aggiunto:

È ok non essere ok. Ho capito che stavo esercitando una certa pressione su me stessa… E continuo a ricordare a me stessa che ho creato un intero essere umano, un bellissimo bambino sano.

Oltre all’ondata di emozioni ormonali post-partum, Jenner aveva sperimentato anche forte dolore fisico, mesi dopo l’arrivo del piccolo.