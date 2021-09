Il dolcissimo video di Kylie Jenner che annuncia la seconda gravidanza con Stormi

La notizia era trapelata già qualche giorno fa, senza conferme dai diretti interessati. Ma se c’è una cosa che il clan Kardashian-Jenner sa fare molto bene è raccontare ai fan le novità della loro famiglia con foto, post e contenuti rigorosamente social. Così Kylie Jenner ha annunciato la sua seconda gravidanza con un video dolcissimo in cui si intravede il pancione e il sorriso della piccola Stormi, la prima figlia avuta dal compagno Travis Scott.

Nel video Kylie Jenner racconta la sua esperienza di mamma in attesa sin dal test di gravidanza, passando per l’annuncio al papà, alla nonna (la capostipite della famiglia, Kris Jenner), alla piccola Stormi Webster che oggi ha 3 anni. Come le sue sorelle – da Kim Kardashian a Kendall Jenner – Kylie è a capo di un impero finanziario nel settore moda e bellezza, che l’ha posizionata ai primi posti delle classifiche delle imprenditrici più ricche e potenti del mondo. L’influencer e modella però non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa, molto simile a quella dalla quale proviene.

Se è vero che di questa famiglia così esposta sappiamo tutto, dalle unioni ai matrimoni, dai divorzi alle gravidanze e poi alle nascite anche grazie al reality Keeping Up With the Kardashians, per la prima gravidanza Kylie Jenner aveva deciso di non rivelare a nessuno la novità, sorprendendo i fan con l’annuncio della nascita della piccola a cose avvenute. Ha contribuito il rapporto d’amore tormentato con il rapper Travis Scott, con il quale Kylie è tornata a fare coppia fissa solo dopo la nascita di Stormi. Oggi le cose sembrano andare decisamente meglio: la news di Kylie Jenner incinta era già nell’aria da tempo e questa volta l’imprenditrice ha deciso di svelare i retroscena di questa nuova esperienza sin dalle prime battute.

Di quella prima gravidanza, Kylie ha rivelato direttamente in un episodio del reality sulla sua famiglia che si è concluso dopo svariate stagioni proprio nel 2021, di sentirsi molto vulnerabile ed esposta, senz’altro giovane (oggi Kylie Jenner ha 24 anni) e inesperta. E proprio queste emozioni l’hanno spinta a non raccontare pubblicamente di aspettare la piccola Stormi. Oggi le cose sono cambiate e per questo il pancione di Kylie Jenner è diventato protagonista indiscusso delle cronache di Instagram e del gossip mondiale. Auguri!