Meghan Trainor condivide il momento in cui ha saputo di essere incinta del secondo figlio

Dopo aver annunciato la bella notizia, la cantante è tornata sui social a commuovere i fan con un video davvero adorabile. "Oh mio Dio. Si è illuminato così in fretta".

Dopo aver annunciato pubblicamente di aspettare il secondo figlio, Meghan Trainor ha deciso di condividere con i suoi fan il momento in cui ha saputo di essere incinta. In un breve, adorabile video pubblicato su Instagram, la cantante di Made You Look, 29 anni, si è ripresa mentre, in pigiama, vive diverse emozioni legate al risultato del test di gravidanza. All’inizio si copre la bocca con una mano dallo stupore, quindi imita un urlo di gioia e, infine, si tiene il porta la mano al petto per ricordarsi di respirare.

“Oh mio Dio. Oh mio Dio. Si è illuminato così in fretta. Oh mio Dio”, dice nel video la cantante, mentre alla telecamera mostra il test di gravidanza positivo. A corredo delle immagini ha scritto: “Il momento in cui ho scoperto di essere incinta del bambino n. 2”, e ha taggato suo marito, Daryl Sabara, con cui ha già il figlio Riley, nato a febbario del 2021.

News Mamme VIP "Sono a metà strada, ne voglio quattro", Meghan Trainor annuncia la seconda gravidanza La cantante di All About That Bass ha rivelato di aspettare il secondo figlio con Daryl Sabara. I due sono già genitori di Riley, nato ad aprile d...

Oltre a prepararsi per il suo secondo bambino, Meghan Trainor si sta anche preparando per l’uscita del suo primo libro, Dear Future Mama, in cui parla della sua esperienza con la gravidanza e che spera possa essere utile per tutte le neomamme. La data di uscita del libro è prevista per il 25 aprile 2023: “So che non tutti hanno accesso alle persone straordinarie a cui ho accesso io. Per questo il mio dietologo è nel libro e dà consigli per ogni trimestre. Così come il mio allenatore: ci sono immagini che mostrano cosa puoi fare per allentarti, perché puoi ancora farlo quando sei incinta, ed è sicuro – non lo sapevo”, ha affermato.