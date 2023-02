Marc Anthony aspetta il settimo figlio, Nadia Ferreira è incinta

La lieta notizia è arrivata durante il giorno di San Valentino. Il cantante (54 anni) è diventato papà per la prima volta nel 1994, mentre per la modella 23enne si tratta della prima gravidanza.

Marc Anthony e Nadia Ferreira hanno annunciato di aspettare un bebé insieme. Per diffondere la lieta notizia – condivisa su Instagram nel giorno di San Valentino – i due hanno scelto una foto del pancione in crescita della modella, accarezzato dalla mano del cantante.

“Il miglior regalo di San Valentino di sempre. Grazie Dio per questa benedizione così grande nella nostra vita” ha scritto la coppia a corredo dell’immagine.

Si tratta del loro primo figlio insieme (e il primo per la 23enne), che arriverà qualche mese dopo il loro matrimonio, celebrato il 28 gennaio 2o23. Per Marc Anthony questo, invece, è il settimo bambino che mette al mondo. Il cantante, che di anni ne ha 54, è diventato padre per la prima volta con Ariana, nata nel 1994 dalla sua allora compagna Debbie Rosado, un’agente di polizia di Porto Rico. I due, l’anno successivo, avevano dato alla luce anche Chase.

Dopo questa relazione importante, Anthony si era sposato, nel 2000, con Dayana Torres, dalla quale aveva avuto altri due figli, Christian nel 2001 e Ryan nel 2003. La coppia però aveva successivamente divorziato e nel 2008 l’uomo era convolato a nozze con Jennifer Lopez. Insieme a lei è diventato papà dei gemelli Max ed Emme.

Ora il cantante è in attesa del suo settimo figlio con Ferreira. I due erano stati avvistati per la prima volta insieme dai paparazzi all’inizio del 2022. Nel mese di marzo Nadia Ferreira aveva confermato la loro relazione pubblicando uno scatto che li ritraeva insieme. Il fidanzamento era poi stato ufficializzato a maggio.