"Siamo in dirittura d'arrivo": la gioia di Ian Somerhalder e Nikki Reed per il figlio numero 2

Ian Somerhalder e Nikki Reed diventeranno presto genitori per la seconda volta. È stato proprio l’attore a rivelare quanto entrambi siano emozionati ben sapendo che ora manca davvero pochissimo alla nascita: “Siamo in dirittura d’arrivo, va tutto alla grande, questo è un momento davvero speciale”, sono state le sue parole a Page Six, in occasione dell’evento organizzato per il marchio di whisky suo e di Paul Wesley, organizzato a Miami.

L’interprete di The Vampire Diaries non può nascondere la sua emozione, che sta evidentemente diventando più forte ora che la gravidanza di Nikki sta volgendo al termine: “Essere genitore è la cosa più bella in assoluto che potesse capitarmi – ha detto ancora – Gli uomini non possono certamente sapere bene cosa provino le donne quando sono in attesa, ma vederlo da lontano è davvero incredibile. Lei ora è come una dea. Vedi questa cosa che lei sta vivendo e dici: ‘Wow, sta davvero accadendo'”.

Entrambi avevano annunciato a gennaio 2023 che avrebbero allargato presto la loro famiglia, ma senza svelare quale sarebbe stato il periodo in cui il nascituro sarebbe venuto alla luce né il sesso, informazioni che non sono state rese note nemmeno ora.

News Mamme VIP Nikki Reed e Ian Somerhalder diventano genitori per la seconda volta: il dolce annuncio L'attore di The Vampire Diaries ha condiviso la bella notizia con i follower, ringraziando l'attrice, fra gli altri nel cast di Twilight, con parol...

Ad essere felici per l’arrivo del bimbo non sono solo Ian Somerhalder e Nikki Reed, ma anche la loro primogenita, Bodhi, che ha cinque anni e che è davvero entusiasta all’idea di diventare una sorella maggiore: “Lei è davvero contenta, non vede l’ora. Lei parla con il bambino più di chiunque altro, il bambino è certamente quello che conosce di più la voce di Bodhi”, ha detto il 44enne con tono ironico. Anzi, si è detto un po’ preoccupato per quello che il nascituro sta già imparando da sua sorella.

Non è mancata una battuta sul rapporto che la coppia, sposata dal 2015, ha con la loro bambina: “Quando hai una figlia che ha soli cinque anni devi spesso sgridarla, non vorrei che i bambino in arrivo impari già ora cosa vuol dire urlare”.