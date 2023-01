Nikki Reed e Ian Somerhalder diventano genitori per la seconda volta: il dolce annuncio

Nikki Reed e Ian Somerhalder stanno per diventare genitori per la seconda volta. L’attore di The Vampire Diaries lo ha annunciato su Instagram, pubblicando una foto della compagna – attrice che fra gli altri ruoli ha interpretato quello di Rosalie in Twilight – con in braccio la loro primogenita di 5 anni, Bodhi, appena sopra il pancione in crescita.

“Tutto quello che ho sempre desiderato da quando ero un ragazzino era avere una grande famiglia, ha scritto Somerhalder sotto il tenerissimo scatto, prima di ringraziare Reed:

Grazie Nik per avermi fatto questo regalo. Secondo round arriviamo! Grazie grazie a questo incredibile essere umano per il dono della vita e dell’amore, per essere la mamma più incredibile e per aver lavorato così duramente per realizzare i nostri sogni! Quando stavo scattando questa foto, non potevo credere a quello che stavo vedendo attraverso quel mirino. Non c’è niente di più bello…

Il 44enne ha concluso il post chiedendo a tutti di inviare loro “positività” per questo nuovo entusiasmante capitolo vita.

Anche Nikki Reed, 34 anni, ha condiviso la news sui social media, affermando di aver “sognato, manifestato e pregato” per questo “dono“. La fotografia è la stessa di Ian Somerhalder, sotto la quale l’attrice ha aggiunto: