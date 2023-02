Martha Kalifatidis "devastata" dopo aver scoperto il sesso del bebè parla di "gender delusion"

La star di Married At First Sight Australia aspetta il suo primo figlio da Michael Brunelli, che ha conosciuto durante l'esperimento televisivo. "Non c'era alcuna possibilità nella mia mente che sarebbe stato un maschio, avevo pianificato tutta la mia vita per questa bimba".

La star di Married At First Sight Australia, Martha Kalifatidis, aspetta il suo primo figlio, un maschietto, con Michael Brunelli, che ha incontrato durante l’esperimento televisivo. Intervistata da Will & Woody di KIIS FM, ha parlato di gender delusion, affermando di essersi sentita “devastata” quando ha scoperto il sesso del bebé. “Ero così arrabbiata, mi ci sono voluti alcuni giorni per fare pace con questo fatto”, ha aggiunto.

Il Tuo Bambino "Non ero contenta del sesso del mio bambino, sono una cattiva mamma?" Non sempre i futuri genitori accolgono con entusiasmo la notizia del sesso del nascituro: alcuni consigli per superare la delusione.

La gender delusion (in italiano “delusione di genere”) è quel sentimento di disappunto che si prova nell’apprendere che il bebè nel proprio grembo è, in realtà, di un sesso diverso rispetto a quello ci si aspettava o che si desiderava. Ed è un sentimento del tutto normale, che non rende una una persona un genitore sbagliato.

La star del reality show ha spiegato quanto fosse “sicura al 100%” di aspettare una femmina:

Avevo aperto solo pagine di abbigliamento femminile sul mio telefono, ero così convinta. Non c’era alcuna possibilità nella mia mente che sarebbe stato un maschio, avevo pianificato tutta la mia vita per questa bimba.

Martha Kalifatidis, ha inoltre condiviso sul suo profilo Instagram il video del momento in cui ha scoperto di aspettare un maschietto. Il filmato mostra la star durante tutta la sua gravidanza, inclusi i momenti in cui la coppia cerca di indovinare il sesso del bambino e l’effettivo gender reveal.

Oltre alle ecografie, si vede Kalifatidis aprire la scatolina di un anello, il cui colore le indica il sesso biologico del bambino di cui è incinta (un tradizionale azzurro per segnalare che è maschio). “Penso che sia un maschio” , la si sente dire nella clip, prima di aprire e chiudere di scatto la confezione e coprirsi la bocca con una mano. “Se è così non lo voglio sapere”, aggiunge. E poi il finale: “”Oh mio Dio, è un maschio!”, che afferma mentre la sua famiglia festeggia e applaude.