È nato Noa Alexander, filgio di Bianca Atzei e Stefano Corti

“Finalmente. Noa Alexander. 18/01/2023“, così Stefano Corti ha annunciato su Instagram la nascita del figlio avuto con Bianca Atzei. Proprio poche ore prima, la cantante aveva scritto -sempre via social – alcune parole in attesa del piccolo: “Noa Alexander sei il mio desiderio più puro e più grande. Quanto ti sto aspettando non lo immagini“. È apparsa così anche la prima foto dei neo genitori insieme al bebè, direttamente dal letto della Clinica Mangiagalli, a Milano.

Una gioia immensa, arrivata per i due, insieme dal 2019, dopo il dolore per la perdita di un altro bambino a causa di un aborto spontaneo. E dopo la polmonite che Bianca Atzei aveva contratto al nono mese di gravidanza, seguita da un ricovero in ospedale, che però, fortunatamente, si era risolto per il meglio.

News Gravidanza Bianca Atzei in ospedale al nono mese di gravidanza: "Ho rischiato di partorire prima" La cantante, che a breve diventerà mamma per la prima volta di Noa Alexander, ha avuto alcuni problemi di salute e si è spaventata non poco, memo...

“Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare“, era stata invece la dolce dedica che Atzei e Corti avevano scelto in occasione del baby shower, alcuni mesi prima.

A pochi giorni dal parto, inoltre, la cantante aveva condiviso sul suo profilo anche una lunga riflessione sulla gravidanza, a corredo di una foto un cui mostrava il suo corpo nudo, con il pancione ben in evidenza:

Su Instagram aveva scritto: