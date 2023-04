Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti svelano in una storia il nome completo del figlio

I due sono diventati genitori per la prima volta il 30 marzo 2023, solo a distanza di qualche giorno dalla nascita hanno rivelato come si chiami il bimbo: la scelta è davvero particolare.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta il 30 marzo 2023, da allora si sta godendo appieno i primi giorni insieme al suo bambino, al punto tale da avere preso una decisione inaspettata: prendersi una pausa dal social network, dove lei è stata attiva nel corso di tutta la gravidanza. La 26enne e il compagno, Goffredo Cerza, si erano limitati ad annunciare il sesso del bambino in occasione di un gender reveal party a cui avevano partecipato parenti e amici, ma non avevano mai parlato del nome che avevano scelto. Questo è stato svelato solo al momento della nascita.

Sia la neomamma che il neopapà avevano mostrato con orgoglio i braccialetti che erano stati consegnati loro dalla clinica di Sorengo, in Svizzera, dove è avvenuto il parto, che mostravano la scritta “mamma di Cesare” e “papà di Cesare“.

Cesare, in realtà, non è il nome completo che Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti hanno voluto dare al primogenito. È stato il ragazzo a svelarlo attraverso una Instagram Story, mostrando una torta preparata per festeggiare il lieto evento, dove era presente la scritta “Cesare Augusto“.

La scelta fatta dalla coppia è certamente particolare, visto che si tratta di un doppio nome che evoca pagine di storia, ma non è così inusuale per la famiglia della 26enne. Uno dei fratelli dell’influencer, il figlio di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, si chiama infatti Gabrio Tullio. Mamma Michelle Hunziker, invece, ha preferito per le sue tre figlie nomi legati al cielo: oltre al suo, Aurora, ci sono poi Sole e Celeste.

La conduttrice si era detta entusiasta all’idea di poter avere il bimbo tra le sue braccia, a maggior ragione perché si tratta del primo maschio per lei dopo tre femmine, non a caso aveva già allestito a casa sua tutto il necessario per accudirlo. Anche il cantante ha manifestato la sua gioia, pur essendo ora lontano per il suo tour. Concluso il periodo in ospedale, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti sono pronti a godersi il loro primogenito e mon potranno che essere felici di poter essere aiutati da tutti e quattro i nonni (fino ad ora i genitori del ragazzo hanno preferito apparire raramente).