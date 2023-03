Mia Ceran diventa mamma bis e "spiega" il nome del figlio in un post dolcissimo

Mia Ceran è diventata mamma per la seconda volta, come ha annunciato lei stessa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram il 13 marzo 2023. La giornalista, in accordo con il compagno Federico Ferrari (manager della Diesel), ha deciso di chiamare il bimbo,che arriva a distanza di quasi due anni dal primogenito, Bruno (nato ad agosto 2021), Lucio.

La scelta del nome non appare casuale, ma ha un significato ben preciso per la coppia: nello scatto social, infatti, vediamo la neomamma mentre tiene la mano del bimbo, accompagnando lo scatto ai versi della canzone La sera dei miracoli di Lucio Dalla, a conferma di come entrambi amino il cantautore bolognese. “Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde, Si muove la città, Con le piazze e i giardini e la gente nei bar, Galleggia e se ne va, Anche senza corrente camminerà, Ma questa sera vola, Le sue vele sulle case sono mille lenzuola”, ha scritto Mia Ceran. A questo ha poi aggiunto la frase: “Benarrivato al nostro nuovo Lucio preferito nel mondo”.

Tantissimi i messaggi di auguri e congratulazioni che sono arrivati alla conduttrice da parte di alcuni amici e colleghi. Tra questi, ci sono quelli di Francesca Fagnani, Giovanna Civitillo e Jo Squillo, giusto per citarne alcuni.

Ceran in un primo momento aveva manifestato la volontà di lavorare fino a ridosso del parto, ma si è poi resa conto di quanto fosse inevitabile prendersi un periodo di riposo nella parte finale della gestazione. Il suo programma, Nei tuoi panni, è infatti andato in onda su Rai2 solo fino al 3 marzo, consapevole di come un format quotidiano fosse troppo gravoso per una donna in attesa.

“Per molti mesi, sulle ali dell’entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni. L’ospedale dove intendo partorire peraltro è vicinissimo alla Rai. E invece mi fermo, mi fermo perché a volte va bene dire: non ce la faccio” – aveva scritto lei sul suo profilo Instagram.