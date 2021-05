Laetitia Casta è mamma per la quarta volta: "Si chiama Azel e significa nobile"

Si chiama Azel e il nome non è scelto a caso! Così ha dichiarato Laetitia Casta, diventata mamma per la quarta volta, il bimbo è nato dall'unione con Louis Garrel

Laetitia Casta, modella e attrice di origine francese è diventata mamma per la quarta volta. Azel è il nome scelto dalla neomamma e dal neopapà, Louis Garrel.

Per la coppia è il primo figlio insieme ma Laetitia è già mamma di altri tre meravigliosi figli avuti dalle sue precedenti relazioni. Scopriamo un po’ di più sul piccolo arrivato e la famiglia allargata di Laetitia e Louis.

Laetitia Casta: mamma per la quarta volta, i figli e la scelta del nome Azel

Azel è un maschietto nato a marzo scorso. Mamma Casta e papà Garrel non hanno voluto rendere pubblica la nascita del loro primo figlio come, invece, sempre più di consueto accade quando nasce un bebè da genitori vip.

La privacy è una delle caratteristiche fondamentali della coppia Casta-Garrel, non troppo amanti delle luci della ribalta. Azel nasce dall’unione fortunata tra Letitia e Louis, coppia che dal 2017 ha deciso di giurarsi “amore eterno”.

Dal matrimonio tra i due è nato lui, il nobile di casa Garrel. La parola non è detta a casaccio, perché, come ha spiegato Laetitia sulla rivista francese Public:

Il nome Azel non è stato scelto a caso deriva, infatti, da una parola ebraica che significa nobile.

Laetitia Casta, 42 anni, è madre di altri tre figli: Sahteene, ormai ventenne, nata dal suo ex amore con Stéphane Sednaoui, regista di videoclip e fotografo di tantissime star tra cui Kurt Cobain, Liv Tyler, Bjork, Kylie Minogue.

Mentre, dal precedente matrimonio, durato 10 anni, con l’attore italiano Stefano Accorsi, erano nati due figli: Orlando nel 2006 e Athena, nata nel 2009.

La coppia Casta-Garrel e l’amore per Azel

Se per l’attrice francese Azel è il suo quarto figlio, per l’attore-regista Louis Garrel, la nascita di Azel lo consacra papà per la prima volta.

Il neopapà, se in Italia è poco conosciuto, in Francia è un vero e proprio divo del cinema: figlio del regista Philippe Garrel, nipote del grande attore Maurice e fratello di Jean-Pierre Leaud, icona della Nouvelle Vague e alter-ego di François Truffaut.

La coppia Casta-Garrel ha condiviso insieme l’amore per la famiglia ma anche per lavoro. Era il 2014 quando nella trasmissione di Rai Tre – Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio, entrambi ospiti, avevano presentato il loro film, L’uomo fedele, diretto da Garrel e interpretato da Laetitia.

L’amore tra la modella e l’attore/regista ha avuto, poi, conferma il 10 giugno del 2017 quando, sullo sfondo di una bellissima Lumio, in Corsica, fu celebrato il segretissimo matrimonio tra i due.

Ora, a distanza di 4 anni da quel fatidico “sì”, con l’arrivo di Azel, Laetitia e Louis possono dirsi una famiglia completa.