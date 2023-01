"Sono rimasta un mese e mezzo a letto", Beatrice Valli sulla quarta gravidanza

L'influencer in studio a Verissimo ha raccontato i problemi di salute che la stanno mettendo a dura prova. Insieme a Marco Fantini, aspetta la terza femmina.

Beatrice Valli è incinta del suo quarto figlio, la terza femmina con Marco Fantini. Nel salotto di Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin la sua gravidanza, che la sta mettendo a dura prova. In questo periodo l’influencer non ha mai nascosto sui social le preoccupazioni e i problemi legati alla sua salute: “Ora sto meglio, anche se ho gli ormoni molto sballati“, ha rassicurato.

Ai microfoni di Canale 5, Beatrice Valli ha spiegato anche perché ha aspettato un po’ di tempo a dare l’annuncio ufficiale, mentre sui siti di gossip le voci sulla sua gravidanza già si rincorrevano. Tutto è legato alla sua salute:

Questa gravidanza mi sta mettendo a dura prova. Ho avuto un problema di labirintite, sono stata un mese e mezzo a letto. Non potevo prendere medicinali perché ero incinta, ecco perché ho preferito aspettare a dare a tutti la bella notizia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta a soli 16: oggi il primogenito Alessandro, avuto dalla relazione con Nicolas Bovi, ha dieci anni. Il loro rapporto è sempre più stretto: “Cresciamo insieme, diventare genitori giovani è stata la scelta giusta“, ha dichiarato lei.

Con Marco Fantini (31 anni) si tratta invece della terza figlia femmina. “Quando ho conosciuto Beatrice, ero spaventato dall’idea che fosse già mamma di un bimbo. Più che altro perché era tutto nuovo per me“, ha ammesso. Ora la famiglia è sempre più grande e più felice che mai. “Rimanere uniti è la nostra forza“, ha dichiarato l’ex tronista.

Per quanto riguarda la scelta del nome per la piccola in arrivo, Valli e Fantini hanno affermato di voler rimanere “nello spettro dei colori“. A Bianca e Azzura, le prime due, potrebbe aggiungersi “Celeste, o magari Blu“, ha svelato la coppia.