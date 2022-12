"La gravidanza è a rischio": le parole di Beatrice Valli incinta del quarto figlio

Quella formata da Beatrice Valli e Marco Fantini è senza dubbio una delle coppie d’oro del mondo dei social: i due ex volti di Uomini e Donne contano quasi cinque milioni di follower e condividono con loro ogni aspetto della loro vita, tanto lavorativa quanto privata. Proprio tramite Instagram la coppia ha annunciato, a novembre, l’arrivo del quarto figlio. Ma per l’influencer la quarta gravidanza si sta rivelando più complicata del previsto.

Come ha rivelato la stessa Beatrice Valli, infatti, quella in corso sarebbe una gravidanza a rischio: “Ho la placenta bassa, molto bassa. Era successo con Azzurra, quindi farò un po’ di attenzione in questo periodo. Ne avevamo parlato proprio di tutto questo l’altro giorno, ecco, sembrava che andava tutto bene e invece tac“, ha raccontato dopo essersi sottoposta all’ecografia morfologica.

Una notizia inaspettata per l’influencer, che ha poi condiviso con i suoi follower tutta la sua preoccupazione e la sua apprensione per la sua bambina: “Dovrò monitorare tutto molto spesso, fare visite più ravvicinate. Con Azzurra alla trentatreesima settimana era tornato tutto a posto e non dovrei rischiare di fare il cesareo“.

Intanto, alla fine di novembre i Vallini – come viene soprannominata la coppia – hanno annunciato il sesso del quarto figlio: sarà una femmina. E la reazione di Marco Fantini alla notizia della terza bambina in arrivo ha fatto non poco discutere: è noto a tutti che l’influencer sognava di avere un maschio, e non ha nascosto un pizzico di delusione. Per poi, però, confessare: “Si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile“.