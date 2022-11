Il gender reveal di Beatrice Valli e la reazione di Marco Fantini

Dopo aver annunciato di aspettare il quarto figlio, per Beatrice Valli è arrivato il momento di rivelarne il sesso. L’influencer ne era già a conoscenza e per comunicarlo ai suoi familiari – ma soprattutto al marito Marco Fantini – ha organizzato una piccola festa intima, ricca di giochi e sorprese. L’ex tronista di Uomini e Donne desiderava tanto un maschietto: insieme alla moglie ha già infatti due bambine piccole, Bianca e Azzurra. A volere un fratellino era anche Alessandro, figlio che Valli ha avuto da una sua precedente relazione.

Il gender reveal è stato ampiamente documentato dall’ex corteggiatrice in un filmato che ha poi condiviso con i follower su Instagram. Nel video si possono osservare anche i momenti prima della festa, in cui i due genitori hanno chiesto a tutti i figli di esprimere la loro preferenza: “Volete un fratellino o una sorellina?“.

Poi finalmente è arrivato il momento tanto atteso: il party. Beatrice Valli, con un pizzico di originalità, ha organizzato una serie di scherzi a Fantini: gli ha fatto scoppiare una serie di palloncini inutilmente: da questi, infatti, uscivano coriandoli di tutti i colori, fuorché azzurro o rosa. In seguito, ha riproposto la stessa cosa al taglio della torta. Un’idea davvero divertente, dal momento che lei era l’unica a sapere il sesso del bebè.

Alla fine, è arrivato anche il palloncino vero, l’ultimo che Marco Fantini ha esploso. Alla vista dei due calzini rosa che ne sono fuoriusciti, l’uomo ha esclamato: “No ma davvero?“. E ancora: “Aspetta, mi devo riprendere… Cioè, tre femmine…“.

L’influencer ha quindi pubblicato il video integrale sui social scrivendo:

È ufficiale ragazzi! In casa Vallini vince GIRL POWER! e pensare che il Marchini già immaginava di giocare con i suoi ometti e invece gli toccherà guardare Rapunzel per qualche anno. P.s.: si scherza ovviamente, maschio o femmina non cambia niente! Per noi, in ogni caso, è una gioia inestimabile.