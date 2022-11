L'annuncio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che aspettano un bambino

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si incontravano nel 2021 nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due era scattata subito la scintilla e avevano iniziato a vivere la loro storia d’amore proprio sotto i riflettori di Canale 5. La coppia ha resistito anche una volta uscita dal programma, e ha portato avanti la relazione a gonfie vele. Tanto che il 29 novembre 2022, tramite i rispettivi profilli Instagram, gli ex gieffini hanno annunciato di aspettare un bebè.

Accanto alle immagini dell’ecografia e il suono del battito del piccolo, Sophie Codegoni ha ricordato l’inizio della sua storia con Basciano, che ha già un figlio da una relazione precedente:

E voi credete nel destino? 17-12-21 la prima volta che il mio sguardo si incrociò con il tuo… Da lì capì che con te avrei potuto condividere la mia vita. Mille avversità..mille ostacoli..sembrava che tutto fosse contro di noi… Ma noi, nonostante ciò, credevamo nell’amore… Quell’amore che ci ha portato a pensare nello stesso modo, a condividere tutto e a viaggiare sempre uniti nella stessa direzione…

Entrambi sono diventati famosi per aver partecipato a Uomini e Donne (lei come tronista e lui come corteggiatore), ma in periodi differenti. A farli incontrare non è stata quindi Maria De Filippi, come spesso accade per le coppie vip, ma Alfonso Signorini.

L’ex tronista ha quindi continuato il suo messaggio: