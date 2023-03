Aurora Ramazzotti ha partorito: è nato Cesare

Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta. È stata la 26enne a dare l’annuncio sul suo profilo Instagram con un post che è stato condiviso anche dal compagno, Goffredo Cerza, a cui è legata da più di cinque anni. Il bambino è stato chiamato Cesare. Non a caso, il neo papà ha voluto salutarlo con una delle sue Instagram Stories con la celebre frase: “Ave, Cesare“.

I due neogenitori hanno deciso finora di non mostrare il volto del piccolo, ma semplicemente di pubblicare una foto in bianco e nero in cui si vede la manina del neonato insieme a quella del papà, accompagnato dalla scritta “Bff“, che significa “migliori amici“.

News Maternità Aurora Ramazzotti sarà mamma di un maschio: svelato il sesso del figlio La figlia di Eros Ramazzotti partorirà ad aprile 2023: in collaborazione con l'amica Sara Daniele ha organizzato una festa di gender reveal a cui ...

Tra le prime a esprimere la sua felicità per la nascita c’è stata la neononna Michelle Hunziker che già nel corso degli ultimi mesi aveva sottolineato quanto vivesse la gravidanza della sua primogenita come se fosse sua. Anzi, si era detta elettrizzata all’idea dell’arrivo di un maschio dopo ben tre figlie femmine. “E con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita. Benvenuto Cesare”, ha scritto nelle storie Instagram. Almeno per ora non è arrivato nessun commento da Eros Ramazzotti, che non ama però mai parlare particolarmente della sua vita privata.

Tantissimi gli amici e i colleghi di Aurora Ramazzotti e Groffredo Cerza che si sono congratulati con loro. Tra le prime c’è stata Sara Daniele, la figlia di Pino, legata alla neomamma quasi come una sorella, che non a caso ha scritto. “I miei migliori amici hanno avuto un bebè bellissimo. Benvenuto Cesare, la zia già ti ama tanto”. A lei si sono aggiunti, tra gli altri, Paola Di Benedetto, Levante, Nina Zilli (anche lei incinta e in procinto di partorire tra pochi mesi) e Tommaso Zorzi.