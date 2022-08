Aurora Ramazzotti è incinta: il comunicato di Chi con l'annuncio

Aurora Ramazzotti è incinta. L’annuncio della dolce attesa arriva tramite un comincato del settimanale Chi, che riprende la notizia sul numero in edicola da martedì 31 agosto 2022. Lo stesso giornale alcune settimane prima aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. “Ebbene: il test era per Aurora“, si legge sul comunicato.

Dopo tante speculazioni da parte degli utenti del web, che volevano la giovane conduttrice (25 anni) incinta già da tempo, ad ogni foto in cui mostrava la pancia sul suo profilo Instagram, la notizia sembra quindi essere reale.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si appresterebbe, quindi, a diventare mamma e ad accogliere un bebè a gennaio 2023 con il compagno Goffredo Cerza, il business analyst a cui è legata da cinque anni. Alcuni amici dei presunti futuri nonni hanno riferito al magazine che Hunziker e Ramazzotti sarebbero “felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga“.

Inoltre, si legge ancora, “In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità“.

Ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Aurora Ramazzotti, che su Instagram ha pubblicato solamente una storia ambigua.