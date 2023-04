"La cosa più divertente dell'essere genitori", secondo Amanda Seyfried

Essere genitori può essere impegnativo e a tratti magari anche estenuante, soprattutto quando si hanno bambini piccoli, che possono essere spesso difficili da gestire e tenere a bada. Ma i momenti piacevoli e divertenti sono tanti, come spiega Amanda Seyfried, mamma di due bambini, Nina, nata nel 2017, e Thomas, nato nel 2020, frutto dell’amore con il collega Thomas Sadoski, conosciuto sul set del film Adorabile Nemica.

Ora che stanno crescendo, l’attrice 37enne è più attenta ai dettagli: “La cosa più divertente dell’essere genitori in questo momento non è insegnare loro quale sia la cosa giusta, ma permettere loro di arrivare alla conclusione da soli. La mia bambina ama essere gentile con gli altri, ha una tale bontà nel cuore. Sembra una grande vittoria quando mio figlio riesce a comprendere qualcosa… Io sono felice quando vedo lei insegnare qualcosa al fratello, me ne sto seduta a guardarli ed è davvero fantastico” ha concluso.

Seyfried si è avvalsa della collaborazione di due amiche, Anne Hoehn e Maureen North, e ha creato Make It Cute, una linea di casette per bambini davvero carine e sostenibili, che possono permettere loro di passare ore piacevoli all’insegna della leggerezza.

L’idea è venuta loro nel pieno della pandemia, quando tutti erano costretti in casa: le tre, forti della loro amicizia, amavano così ritrovarsi a chiacchierare su Zoom ed è stato in uno dei quei momenti che hanno provato a pensare a un modo su come rendere le loro case uno spazio più tranquillo, anche per i loro figli.

A quel punto le tre si sono chieste: “Come possiamo costruire delle casette che possono diventare un luogo dove conservare i giocattoli, ma allo stesso tempo permettere ai nostri bambini di divertirsi?”. Potersi dedicare a questo progetto ha subito reso entusiasta Amanda Seyfried, che desidera spesso mettersi alla prova in ambiti diversi dal suo: non appena le prime casette sono state realizzate, lei ha così chiamato a raccolta i suoi figli per poter “testare il prodotto” e verificare il loro livello di gradimento. E il risultato è stato più che positivo.

“I miei bambini adorano giocarci – sono state le parole di Seyfried a People – Vogliono esplorare e creare uno spazio personale. A volte distolgo lo sguardo, vado in soggiorno e mi chiedo: ‘Dove sono?’. E sono entrambi nella casetta, si divertono tantissimo“.

Vedere i bambini sereni non può che rendere l’interprete di Mamma Mia ancora più orgogliosa, specialmente in un periodo intenso a livello professionale come quello che sta attraversando. E riguardo al rapporto dei suoi figli con il suo lavoro ha dichiarato: “Mio figlio ha solo due anni e mezzo, quindi non capisce ancora quale sia il mio lavoro – ha detto – Quando ero ospite al Today Show stavamo guardando insieme il programma e lui era triste perché associa l’essere in Tv all’essere lontano da casa, nonostante io fossi lì. Mia figlia, invece, sembra essere un’attrice nata e sembra capire molto di più cosa faccio. Quando le dico: ‘Vado a fare questo, mi vedrai in Tv’, le manco, ma quando torno è orgogliosa. È un’artista, potrebbe seguire le mie orme in futuro”.