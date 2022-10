"16 mesi fa mi ha detto di essere trans. Mio figlio ora è fiorito": il dolce post di Alexis Bellino

Aveva partecipato al reality show americano "Real Housewives of Orange County" presentando se stessa e la sua famiglia come fedeli cristiani contrari ad alcune questioni legate alla comunità LGBTQ+. "Siamo tutti umani e siamo tutti uguali", le sue parole ora.

La star del reality americano Real Housewives of Orange County, Alexis Bellino, ha presentato ai suoi follower il figlio Miles, ragazzo transgender di 15 anni, condividendo una foto su Instagram che li ritrae insieme. Prima di dedicargli dolcissime parole, la madre ha fatto sapere pubblicamente l’intenzione del figlio, ormai abbastanza grande, che le ha chiesto esplicitamente di rendere noto a tutti il suo percorso di transizione “per fermare l’odio o qualsiasi domanda“, dopo i numerosi commenti di alcuni utenti che avevano iniziato a notare il suo cambiamento.

“Mi sono rifiutata di postare questo per un po’, ma ora so che Miles lo vuole davvero perché è stanco di essere chiamato o descritto con il genere sbagliato e della confusione che le persone hanno“, ha iniziato Alexis Bellino che si è detta più volte fiera di suo figlio. “Non riesco a immaginare la forza e il coraggio che ci sono voluti al mio bambino per fare questo, ma sono estremamente orgogliosa di lui e voglio che tutti capiscano che l’amore non cambia in queste situazioni. È amore incondizionato“, ha continuato.

Bellino, che nel 2011 era apparsa nella trasmissione televisiva, presentando se stessa e la sua famiglia come fedeli cristiani, contrari a molte delle questioni riguardanti la comunità LGBTQ+ (incluso il matrimonio tra persone dello stesso sesso), ha aggiunto:

Miles mi ha detto di essere trans più di 16 mesi fa. L’ha nascosto a tutti per un po’, ma alla fine è arrivato dove siamo adesso. Alla sua libertà! Mio figlio ora è fiorito!! Mio figlio ora sorride naturalmente per la prima volta dopo anni! Mio figlio ora adora i vestiti che indossa. Mio figlio può respirare sapendo che può essere il suo vero io. Mio figlio si accende ogni volta che uno sconosciuto lo chiama “lui”. Mio figlio corre con i ragazzi. Mio figlio può davvero provare emozioni. Mio figlio può vivere la vita essendo il suo vero sé.

Le persone cambiano idea. “Siamo tutti umani e siamo tutti uguali“, ha scritto alla fine del suo dolce post. “Supporto mio figlio al 100%. Spero che lo farete anche voi. Vi amo tutti. Grazie per aver sostenuto me e la mia famiglia durante tutte le nostre numerose transizioni nel corso degli anni. Questo mondo ha bisogno di più amore e gentilezza“.