Il trend social che "inganna" i bambini che è costato molte critiche a Chiara Ferragni

Lo scopo è quello di far credere ai figli di stare filmando il papà o la mamma mentre fanno un balletto tipico della piattaforma. I piccoli, in realtà, non si accorgono che la telecamera è girata verso di loro e sul web spopolano le loro reazioni tenerissime.

Un nuovo trend sta spopolando su TikTok, coinvolgendo centinaia di genitori e i propri figli. Si tratta di brevi video in cui i bambini vengono messi a riprendere la propria mamma o il proprio papà mentre fanno i balletti tipici della piattaforma, si muovono in modo buffo e cantano sulle note di Taylor Swift. L’obiettivo è far credere ai più piccoli di star registrando la scena divertente, mentre non si accorgono che la telecamera è, in realtà, rivolta verso di loro.

Nascono così dei filmati che stanno facendo divertire il web in tutto il mondo, mostrando le reazioni stupite dei figli ai balletti simpatici dei propri genitori. Nella maggior parte dei casi, il trend mostra quindi i bambini assolutamente divertiti, mentre sorridono alla vista degli adulti che si muovono in modo così sciocco.

I volti tenerissimi dei più piccoli sugli schermi fanno sciogliere il cuore degli utenti, che commentano con frasi adorabili e mettono il cuore a questi contenuti. “Questo trend mi fa piangere e sorridere allo stesso tempo. Lui è così carino“, si legge, ad esempio, sotto a un post.

Anche Chiara Ferragni ha deciso di partecipare al trend social. Dopo aver dato in mano il suo smartphone a suo figlio Leone, l’influencer si è messa a ballare divertita e in maniera buffa accompagnata anche dalla secondogenita di lei e Fedez, Vittoria.

Il suo TikTok, tuttavia, ha avuto un destino diverso da quelli degli altri utenti e ha generato nei suoi confronti l’ennesima polemica. Nel video dell’imprenditrice, Leone appare in un primo momento divertito. A un tratto, però, inizia a esclamare ripetutamente “Basta!“, spazientendosi.

Chiara Ferragni ha pubblicato lo stesso il filmato e da quel momento sono iniziate le critiche social. Secondo alcuni utenti, infatti, lei avrebbe continuato a ballare, ignorando le richiesto del figlio. Già qualche settimana prima, i Ferragnez erano stati al centro di una bufera, poiché molti ritengono che sfruttino i propri figli per creare contenuti social e, quindi, guadagnare.