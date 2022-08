Chiara Ferragni e Vittoria con costumi matchy matchy a Ibiza in versione gemelle

I Ferragnez al completo sono volati sull'isola spagnola per trascorre le vacanze estive: appena arrivati nella nuova dimora mamma e figlia hanno sfoggiato un look balneare coordinato irresistibile.

I Ferragnez al completo sono volati a Ibiza per trascorre le vacanze estive 2022. Appena arrivati nella nuova dimora sull’isola, si sono subito infilati il costume per il primo tuffo inaugurale in piscina e Chiara Ferragni e la piccola Vittoria hanno sfoggiato un look balneare coordinato irresistibile.

“Twins”, scrive l’imprenditrice digitale a corredo dello scatto con la figlia: le due hanno indossato, infatti, un costume matchy matchy, intero per la mamma, mini bikini per la piccola. Neanche a dirlo i completi sono firmati dal brand Ferragni e si possono trovare sul sito e-commerce.

Quest’estate sono molto in voga gli outfit da spiaggia abbinati e tantissimi marchi hanno creato delle linee apposite di costumi e accessori mare pensati con lo stesso stile per mamma, papà e bambini. Un vero e proprio trend che sta spopolando anche tra le celebrity: dalla famiglia Fantini-Valli, con i figli Azzurra e Alessandro, all’ex velina Costanza Caracciolo con Stella e Isabel, avute dal marito Bobo Vieri.

Ma anche Federica Nargi e le figlie in vacanza a Formentera hanno sfoggiato i loro costumi matchy in fantasia floreale e nella caption social si legge “Le mie mini me”, anche se specifica: “Solo il costume per il resto uguali al papà”, Alessandro Matri. E quindi come poteva mancare anche la super coppia madre-figlia Chiara Ferragni-Vittoria?

E sebbene l’influencer 35enne sia una fan dei due pezzi, per lo scatto versione “gemelline” con piccola di casa, ha scelto un costume intero della sua linea: un modello dalla linea classica, molto sgambato, e dai colori sfumati con l’immancabile logo dell’occhio nella fascia orizzontale.