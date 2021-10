Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è in ospedale: "È stanca ma sta bene"

Per la seconda volta nel giro di qualche giorno la piccola Vittoria è stata ricoverata a causa di un comune virus che va tenuto sotto controllo nei bambini così piccoli come lei.

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni e il marito Fedez avevano raccontato la paura e la preoccupazione nei confronti della figlia Vittoria, nata a marzo scorso, tenuta in osservazione dai dottori per una notte a causa di una febbre persistente. La piccola, sempre dal racconto di Chiara Ferragni, era poi tornata a casa per riprendersi in compagnia di mamma e papà e del fratellino maggiore, Leone. Nella notte del 25 ottobre 2021 però la piccola, 7 mesi, è stata nuovamente portata in ospedale dove rimarrà in osservazione per alcuni giorni.

Nessun allarmismo, solo tanta preoccupazione per la bambina, che è stata contagiata dal fratello Leone (da quest’anno alunno di una scuola materna di Milano) con un comune virus del raffreddore: all’età di Vittoria il sistema immunitario non si è ancora sviluppato e questo tipo di virus può diventare molto debilitante. Come hanno raccontato gli stessi Chiara Ferragni e Fedez in due brevi stories pubblicate sui rispettivi profili, i medici hanno preferito ricoverarla nuovamente, questa volta per un paio di giorni, per verificare che la malattia faccia il suo corso senza complicazioni.

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso e dovrà restare qualche giorno in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre good vibes per una guarigione veloce”

Febbre alta, disidratazione e qualche difficoltà respiratoria avevano spinto Chiara e Fedez nei giorni scorsi a portare la piccola al pronto soccorso. Subito dimessa, la situazione non è rientrata e la coppia ha preferito essere sicura delle condizioni di salute della bambina prima di portarla definitivamente a casa. Sono episodi molto comuni, soprattutto quando un fratellino maggiore frequenta altri bambini in contesti come l’asilo o la scuola materna com’è per Leone e Vittoria. La bambina è nelle mani dei dottori e le buone vibrazioni chieste da Chiara Ferragni e Fedez a chi le vuole bene faranno senz’altro il resto.