Sarah Snook sarà mamma: l'attrice arriva sul red carpet con il pancione

Sarah Snook è incinta per la prima volta. L’attrice si è presentata sul red carpet organizzato per la premiere di Succession, la serie Tv di cui è protagonista, nella serata di lunedì 20 marzo 2023 presso il Jazz al Lincoln Center di New York City, mostrando un pancione evidente. La 36enne ha scelto di indossare una tutina nera piuttosto attillata, che metteva in risalto le sue forme di mamma in attesa e uno spolverino argento, abbinato a una collana di diamanti

È stata lei stessa a confermare tutto, anche se non c’erano evidentemente dubbi sul lieto evento in arrivo: “È davvero eccitante. Mi sento benissimo” – ha detto a Rachel Smith di ET.

L’artista australiana ha dato anche una piccola anticipazione su quando dovrebbe avvenire la nascita: “Non devo aspettare tanto – ha detto ancora – Sono a 32 settimane”.

Sarah Snook ha inoltre confermato che ha scoperto la gravidanza mentre stavano girando le riprese della quarta e ultima stagione della serie HBO, dove lei veste i panni di Shiv Roy. Nonostante questo, lei è riuscita a nasconderlo abbastanza bene, grazie all’aiuto di alcuni palloni da spiaggia e ombrelloni che permettevano di mascherare il tutto. Almeno per ora lei non ha rivelato il sesso del nascituro, ma nella sua foto scattata prima di essere ospite al The Tonight Show condotto da Jimmy Fallon ha inserito un cuore rosa, il che farebbe pensare che possa trattarsi di una bambina.

L’interprete è sposata con il comico Dave Lawson dal 2021, diventato suo marito con una cerimonia che si è tenuta nel loro giardino nel 2021. I due si erano innamorati nel pieno della pandemia, mentre Snook si trovava a Melbourne insieme a uno dei suoi migliori amici. La loro conoscenza risale però al 2014, ma solo diversi anni dopo hanno capito di provare dei sentimenti l’uno per l’altra.

Nonostante la conquista di un Emmy, Succession si concluderà con la quarta stagione, anche se lei lo ha scoperto solo recentemente: “Ero molto arrabbiata. Ho provato un enorme senso di perdita, delusione e tristezza. Sarebbe stato meglio saperlo all’inizio della stagione, ma capisco che non me l’abbiano detto perché fino alla fine c’era la possibilità che la serie venisse rinnovata” – ha detto lei in un’intervista a LA Times.