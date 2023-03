Ana Obregón, mamma a 68 anni grazie alla GPA dopo avere perso il figlio 27enne

Ana Obregón è diventata mamma per la seconda volta a 68 anni grazie alla GPA, la maternità surorogata. A immortalarla ci ha pensato la rivista madrilena ¡Hola!, che l’ha sorpresa mentre usciva da una clinica privata di Miami, in Florida, il Memorial Regional Hospital, dove è nata una bambina.

La conduttrice e produttrice era stata informata della nascita ormai imminente, per questo si era recata in città poco prima del parto per poi portare a casa con sé la piccola. Il suo arrivo rappresenta per lei un segno di rinascita, a distanza di quasi due anni dalla scomparsa del suo primogenito, Alejandro Lecquio Garcia, morto a maggio del 2020 a causa di un cancro.

Il parto sarebbe avvenuto il 20 marzo 2023, due giorni dopo la neonata avrebbe lasciato la struttura con Obregón.

Non sono mancate le critiche nei confronti della 68enne per la sua scelta: in Spagna, infatti, in tanti continuano a essere contrari alla maternità surrogata, pratica che non è stata ancora regolamentata in alcun modo. Particolarmente duro è stato il giudizio a riguardo espresso dalle ministre della Parità, Irene Montero, di Podemos, e del Tesoro, María Jesús Montero, del PSOE, interpellate nella sala del Congresso: “È una forma di violenza contro le donne“.

Il lieto evento ha ridato felicità ad Ana Obregón, che solo pochi giorni fa, il 18 marzo, ha celebrato il compleanno di suo figlio, che continua a essere nel suo cuore. Ed è proprio in sua memoria che ha deciso di pubblicare un libro che il giovane non era riuscito a concludere.

Al momento sono gli Stati Uniti il Paese in cui avviene il maggior numero di nascite attraverso la GPA, dove viene scelta da numerose coppie sin dagli anni ’80, nonostante i costi non accessibili a tutti (sono in genere richiesti tra i 120 mila e i 200 mila dollari). Diversi i personaggi famosi che hanno deciso di puntare su questo sistema per avere un figlio, tra cui spiccano Miguel Bosè (uno degli ex della 68enne), Cristiano Ronaldo e la coppia formata da Priyanka Chopra e Nick Jonas.